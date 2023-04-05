Совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков получил 51% в сервисе самиздата «Литнет»

Сейчас гендиректором и основным владельцем (76%) ООО «Литнет» является бывший гендиректор шведского сервиса аудиокниг Storytel, акционер холдинга «Т8 издательские технологии» Борис Макаренков, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Это ООО было зарегистрировано в июне 2022 г. До этого сервис «Литнет» принадлежал украинскому предпринимателю Сергею Грушко. Оставшимися 24% в ООО в равной доле владеют Максим Басов и Андрис Кибилдс. После сделки с Новиковым Кибилдс вышел из бизнеса, доли других совладельцев снизятся, уточнил «Ведомостям» Макаренков, но распределение долей не раскрыл.