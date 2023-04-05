Совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков получил 51% в сервисе самиздата «Литнет»Сегмент самиздата в 2022 г. составил около 3,3 млрд руб.
Совладелец крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» (в нее входят издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер» и др., группа компаний «Литрес» и т. д.) Олег Новиков стал владельцем 51% сервиса самиздата «Литнет», рассказали «Ведомостям» участники сделки. Новиков будет независимым инвестором, операционное управление полностью останется за существующей командой «Литнета», уточнил «Ведомостям» представитель сервиса.
Сейчас гендиректором и основным владельцем (76%) ООО «Литнет» является бывший гендиректор шведского сервиса аудиокниг Storytel, акционер холдинга «Т8 издательские технологии» Борис Макаренков, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Это ООО было зарегистрировано в июне 2022 г. До этого сервис «Литнет» принадлежал украинскому предпринимателю Сергею Грушко. Оставшимися 24% в ООО в равной доле владеют Максим Басов и Андрис Кибилдс. После сделки с Новиковым Кибилдс вышел из бизнеса, доли других совладельцев снизятся, уточнил «Ведомостям» Макаренков, но распределение долей не раскрыл.