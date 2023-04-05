Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

Совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков получил 51% в сервисе самиздата «Литнет»

Сегмент самиздата в 2022 г. составил около 3,3 млрд руб.
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Совладелец крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» (в нее входят издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер» и др., группа компаний «Литрес» и т. д.) Олег Новиков стал владельцем 51% сервиса самиздата «Литнет», рассказали «Ведомостям» участники сделки. Новиков будет независимым инвестором, операционное управление полностью останется за существующей командой «Литнета», уточнил «Ведомостям» представитель сервиса.

Сейчас гендиректором и основным владельцем (76%) ООО «Литнет» является бывший гендиректор шведского сервиса аудиокниг Storytel, акционер холдинга «Т8 издательские технологии» Борис Макаренков, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Это ООО было зарегистрировано в июне 2022 г. До этого сервис «Литнет» принадлежал украинскому предпринимателю Сергею Грушко. Оставшимися 24% в ООО в равной доле владеют Максим Басов и Андрис Кибилдс. После сделки с Новиковым Кибилдс вышел из бизнеса, доли других совладельцев снизятся, уточнил «Ведомостям» Макаренков, но распределение долей не раскрыл.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных