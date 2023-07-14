Майя Кучерская назвала самое интересное событие в российской литературе

Майя Кучерская назвала самое интересное событие в российской литературеВ прозу пришло новое поколение 30-летних писателей-профессионалов
В литературу пришли 30-летние писатели, которых можно назвать поколением профессионалов, и это самое интересное, что случилось с нашей литературой в последние годы, заявила в интервью «Ведомостям» писатель Майя Кучерская, основатель Creative Writing School и академический руководитель магистерской программы «Литературное мастерство» в НИУ ВШЭ. Это новое поколение писателей «пишет постоянно, системно», отметила она.
«Всегда существовала ниша коммерческой литературы – детективы, любовные романы – и их авторы, естественно, были плодовиты, но ниша беллетристики, как и того, что называлось «высокая литература», заполнялась крайне нерегулярно. Михаил Шишкин, Людмила Улицкая, Владимир Сорокин выпускали книги раз в несколько лет, если не реже. И вот все изменилось».
К числу таких 30-летних авторов-«профессионалов» писатель отнесла Оксану Васякину, Евгению Некрасову, Веру Богданову, Ислама Ханипаева, Ксению Буржскую, Асю Володину, а также Шамиля Идиатуллина, который принадлежит «к поколению чуть более старшему», но также выпускает практически раз в год по новинке и работает в самых разных жанрах – от фантастики до триллера.
Отчасти, полагает Кучерская, рост профессионального мастерства связан с увеличением числа различных литературных курсов. Хотя не все успешные авторы учились в писательских школах, продвигаемое курсами отношение к писательству как к ремеслу несомненно на литературный мир повлияло, уверена она. Новые авторы, по словам писательницы, не ждут вдохновения и стараются писать более увлекательно.
Приход нового поколения фиксирует и последний шорт-лист «Большой книги». Так, если в 2022 г. в финале премии не было ни одного автора моложе 40 лет, в 2023 г. в короткий список попали сразу четверо – Васякина, Родион Мариничев, Михаил Турбин, Александра Шалашова (почти треть от общего числа).
Как подчеркнул в разговоре с «Ведомостями» в июне глава экспертного совета премии этого года Дмитрий Данилов, никаких квот по возрасту или полу эксперты не устанавливали: «В своих решениях мы хотели остаться в литературных рамках и отметить сильные произведения, имеющие потенциал стать литературным событием».
Digital-авторы приходят учиться на писательские курсы, «но ручеек довольно тонкий», говорит Кучерская. По ее мнению, обычно авторы, которые активно публикуются в самиздате, «уже приняли решение существовать там, их устраивает успех в своем кругу». Хотя стать профессиональными писателями, как полагает основатель Creative Writing School, они могли бы, и «кое-кто становится» – к примеру, Ольга Птицева и Александра Степанова, работающие в сегменте young adult.
По данным «Литрес», в первом полугодии 2023 г. больше половины продаж популярных цифровых книг обеспечил именно самиздат: в жанровом отношении это, в первую очередь, фантастика, романтическое фэнтези, любовные романы, как писали ранее «Ведомости». Совладелец группы компаний «Эксмо-АСТ» Олег Новиков полагает, что впоследствии количество авторов самиздата перейдет в качество, и лучшие digital-авторы (только на платформе «Литрес: Самиздат» сегодня их более 35 000) будут публиковаться в бумаге. Данилов, сам начинавший с самиздата, в июньском интервью «Ведомостям» отмечал, что платформы самиздата – «это совершенно нормальный путь» для молодого литератора.