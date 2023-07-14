Майя Кучерская назвала самое интересное событие в российской литературе

По данным «Литрес», в первом полугодии 2023 г. больше половины продаж популярных цифровых книг обеспечил именно самиздат: в жанровом отношении это, в первую очередь, фантастика, романтическое фэнтези, любовные романы, как писали ранее «Ведомости». Совладелец группы компаний «Эксмо-АСТ» Олег Новиков полагает, что впоследствии количество авторов самиздата перейдет в качество, и лучшие digital-авторы (только на платформе «Литрес: Самиздат» сегодня их более 35 000) будут публиковаться в бумаге. Данилов, сам начинавший с самиздата, в июньском интервью «Ведомостям» отмечал, что платформы самиздата – «это совершенно нормальный путь» для молодого литератора.