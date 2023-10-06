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Премьера в России нового фильма Люка Бессона перенесена «на неизвестное время»

Один из героев киноленты регулярно появляется в женском платье в баре
Мария Истомина Николай Корнацкий
Pascal Le Segretain / Getty Images

Компания Arna Media, которой принадлежат права на показ в России нового фильма Люка Бессона «Догмен», уведомила партнеров о том, что кинолента «временно покидает график релизов». «Ведомости» ознакомились с копией документа, получение письма подтвердили топ-менеджеры двух крупных киносетей.

В российский прокат фильм «Догмен» должен был выйти 26 октября, об этом в сентябре на Международном контент-форуме в Санкт-Петербурге сообщил прокатчик киноленты «Атмосфера кино» (партнер Arna Media). Представитель «Атмосферы кино» подтвердил «Ведомостям» перенос премьеры «Догмена» с 26 октября «на неизвестное время». 

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В реестре прокатных удостоверений Минкультуры информация о выдаче «Догмену» прокатного удостоверения пока отсутствует, убедился корреспондент «Ведомостей». Представитель Минкультуры заявил «Ведомостям», что «информация о прокатных удостоверениях находится в публичном доступе». Но отвечать на вопросы «Ведомостей» о том, подавались ли документы на получение разрешения на показ «Догмена» в России или в выдаче удостоверения фильму было отказано, собеседник не стал. 

Новый фильм культового французского режиссера рассказывает о Даге, мальчике-интроверте, который мог наладить общение лишь с собаками. Уже во взрослом возрасте он натренировал стаю собак и объявил войну наркобарону. Кроме того, у главного героя есть хобби – он, будучи гетеросексуалом, переодевается в женскую одежду, примеряет образы известных кинодив (таких как Мэрилин Монро и Эдит Пиаф) и поет их песни в квир-баре. Главную роль исполнил Калеб Лэндри Джонс. Фильм участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля 2023 г.

Ранее Минкультуры усмотрело признаки ЛГБТ-пропаганды и отказалось выдавать прокатное удостоверение якутскому фильму «Кандидат», сообщало в сентябре издание Sakhaday, ссылаясь на собственные источники. В этой киноленте один из героев также переодевается в женщину. 

В декабре 2022 г. в России вступил в силу закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Фильмы и сериалы с ЛГБТ-пропагандой запрещены к показу. За данное нарушение на физлицо может быть наложен штраф от 50 000 до 400 000 руб., на должностное лицо – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицо – до 5 млн руб. Демонстрация ЛГБТ-отношений (без пропаганды) законом запрещена для несовершеннолетних, такой контент должен иметь маркировку «18+».

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Роскомнадзор уже составил более 30 протоколов на видеосервисы за показ таких фильмов и сериалов без соответствующей возрастной маркировки, писали ранее «Ведомости». За это нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 млн до 4 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Люк Бессон – один из самых известных французских режиссеров и продюсеров. Среди самых его известных фильмов – «Ее звали Никита», «Леон», «Пятый элемент», «Люси», «Валериан и город тысячи планет». Его предыдущая режиссерская работа «Анна» про девушку-киллера из России вышла в 2019 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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