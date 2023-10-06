Премьера в России нового фильма Люка Бессона перенесена «на неизвестное время»

В декабре 2022 г. в России вступил в силу закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Фильмы и сериалы с ЛГБТ-пропагандой запрещены к показу. За данное нарушение на физлицо может быть наложен штраф от 50 000 до 400 000 руб., на должностное лицо – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицо – до 5 млн руб. Демонстрация ЛГБТ-отношений (без пропаганды) законом запрещена для несовершеннолетних, такой контент должен иметь маркировку «18+».