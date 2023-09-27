Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»

Режиссер фильма Степан Бурнашев в беседе с «Ведомостями» настаивал на обратном. Так, по его словам, миссия фильма – сплотить людей и показать недальновидность сепарации: «История как раз о том, что деление людей на «своих» и «чужих» может привести к трагедии. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов».