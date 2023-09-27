Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»Ранее Роскомнадзор усмотрел в киноленте проявления национализма
У якутской драмы «Айта» Степана Бурнашева отозвано прокатное удостоверение (разрешение на публичный показ), обнаружил корреспондент «Ведомостей» в реестре Минкультуры.
Отзыв произошел после того, как Роскомнадзор выявил в киноленте «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», и потребовал видеосервисы устранить нарушение. После направления требования регулятора онлайн-кинотеатры удалили «Айту» из своих библиотек, писали ранее «Ведомости».
«Ведомости» запросили комментарий Минкультуры и режиссера «Айты» Степана Бурнашева.
В основе сюжета «Айты» – история якутской школьницы, которая из-за несчастной любви решает покончить жизнь самоубийством, оставив записку: «Афоня, я тебя ненавижу!». Айта умирает в больнице, выясняется, что она была беременна. Афоней зовут русского полицейского, и все подозрения падают на него. Отец Айты – Айаал – решает отомстить. И поскольку начальник местной полиции – якут Николай – отказывается выдать Афоню, Айаал уговаривает сельчан штурмовать полицейский участок. Но в последний момент выясняется, что Афоня – якутский школьник из местного поселка.
«В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности», – пояснил ранее «Ведомостям» суть претензий к фильму «Айта» представитель Роскомнадзора.
Режиссер фильма Степан Бурнашев в беседе с «Ведомостями» настаивал на обратном. Так, по его словам, миссия фильма – сплотить людей и показать недальновидность сепарации: «История как раз о том, что деление людей на «своих» и «чужих» может привести к трагедии. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов».
Минкультуры выдало кинокартине «Айта» прокатное удостоверение в феврале 2022 г. для показа зрителям старше 16 лет в кинотеатрах, на носителях и иными техническими способами, следует из соответствующего реестра министерства. «Айта» стала самым кассовым якутским фильмом. Кинолента вышла в российский прокат в марте 2023 г., ее сборы составили 26,4 млн руб., всего фильм посмотрели на сеансах в кино почти 80 000 зрителей.
В декабре 2022 г. «Айта» удостоилась сразу двух наград кинофестиваля авторского кино «Зимний». Бурнашев получил приз за лучшую режиссуру, а роль начальника отдела полиции, которую исполнил Иннокентий Луковцев, была отмечена жюри фестиваля как лучшая мужская роль.
26 сентября глава Якутии Айсен Николаев выступил в защиту якутских фильмов «Айта» и «Кандидат». В последнем фильме Минкультуры усмотрело признаки ЛГБТ-пропаганды и отказалось выдавать прокатное удостоверение, сообщало издание Sakhaday, ссылаясь на собственные источники.
«Я как любой якутянин буду немного предвзят, но, во-первых, я эти фильмы оба посмотрел. Во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина (режиссер "Кандидата". – "Ведомости"), и Степана Бурнашева (режиссер "Айты". – "Ведомости"). Знаю, что оба они патриоты, никаких фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать они в принципе не способны», – заявил Николаев (цитата по ТАСС).