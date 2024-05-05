Аналитики рассказали о самых популярных IT-фейках

«Лапша медиа» уточняет, что категория фейков о действиях РФ в сфере IT чаще всего включала в себя информацию о введении новых жестких законов, сообщения о неэффективном развитии отечественной IT-сферы и недостоверные сведения о действиях Роскомнадзора. Когда речь шла о введении ограничений, чаще всего рассказывалось о якобы блокировке YouTube и других иностранных ресурсов, включая «Википедию», а также об ограничении работы Telegram.