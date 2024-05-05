Аналитики рассказали о самых популярных IT-фейках

Аналитики рассказали о самых популярных IT-фейкахЗа 13 месяцев удалось выявить 451 000 копий недостоверных сообщений
В топ тем по количеству фейков в IT-сфере в 2023 г. и январе 2024 г. вошли недостоверные сообщения о дубликатах официальных страниц, сайтов и приложений (18%), действиях РФ в сфере IT (15%) и блокировке ресурсов (13%). Об этом сообщает «Лапша медиа» (фактчекинговый проект АНО «Диалог регионы»).
На четвертом месте – фейки об утечках данных (10%), на пятом – фейки, сгенерированные искусственным интеллектом.
«Лапша медиа» уточняет, что категория фейков о действиях РФ в сфере IT чаще всего включала в себя информацию о введении новых жестких законов, сообщения о неэффективном развитии отечественной IT-сферы и недостоверные сведения о действиях Роскомнадзора. Когда речь шла о введении ограничений, чаще всего рассказывалось о якобы блокировке YouTube и других иностранных ресурсов, включая «Википедию», а также об ограничении работы Telegram.
Всего за обозначенный период удалось выявить 451 000 копий фейковых сообщений. Из них 47% приходится на российские соцсети («В контакте» и «Одноклассники») и мессенджер Telegram. Фейковые публикации в СМИ составили около 9%, на долю западных платформ, в том числе заблокированных и запрещенных в РФ, пришлось 6% недостоверных сообщений по теме IT.
Самым разошедшимся фейком 2023 г., созданным при помощи искусственного интеллекта, стало голосовое сообщение якобы от лица президента РФ Владимира Путина об объявлении в стране всеобщей мобилизации. Число просмотров сообщения достигло 15,8 млн.
В первой половине 2023 г. на фоне законодательных инициатив в области цифровизации (введение цифрового рубля, возможность предъявления персональных сведений о себе с портала госуслуг) распространились конспирологические фейки. Аналитики предполагают, что в 2024 г. фейки могут быть связаны с планами по созданию медицинских цифровых профилей.
В ноябре 2023 г. по итогам первого международного форума на тему борьбы c недостоверной информацией «Диалог о фейках» «Лапша медиа» сообщало, что по сравнению с 2021 г. суммарное количество копий фейковой информации выросло в восемь раз.
В марте генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак заявил ТАСС, что общее количество копий фейковой информации в рунете в 2023 г. достигло 13-14 млн. Все они распространялись от 4000 уникальных фейков.