Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

Аналитики рассказали о самых популярных IT-фейках

За 13 месяцев удалось выявить 451 000 копий недостоверных сообщений
Дарья Снегова
Евгений Разумный / Ведомости

В топ тем по количеству фейков в IT-сфере в 2023 г. и январе 2024 г. вошли недостоверные сообщения о дубликатах официальных страниц, сайтов и приложений (18%), действиях РФ в сфере IT (15%) и блокировке ресурсов (13%). Об этом сообщает «Лапша медиа» (фактчекинговый проект АНО «Диалог регионы»).

На четвертом месте – фейки об утечках данных (10%), на пятом – фейки, сгенерированные искусственным интеллектом.

«Лапша медиа» уточняет, что категория фейков о действиях РФ в сфере IT чаще всего включала в себя информацию о введении новых жестких законов, сообщения о неэффективном развитии отечественной IT-сферы и недостоверные сведения о действиях Роскомнадзора. Когда речь шла о введении ограничений, чаще всего рассказывалось о якобы блокировке YouTube и других иностранных ресурсов, включая «Википедию», а также об ограничении работы Telegram.

Всего за обозначенный период удалось выявить 451 000 копий фейковых сообщений. Из них 47% приходится на российские соцсети («В контакте» и «Одноклассники») и мессенджер Telegram. Фейковые публикации в СМИ составили около 9%, на долю западных платформ, в том числе заблокированных и запрещенных в РФ, пришлось 6% недостоверных сообщений по теме IT.

Самым разошедшимся фейком 2023 г., созданным при помощи искусственного интеллекта, стало голосовое сообщение якобы от лица президента РФ Владимира Путина об объявлении в стране всеобщей мобилизации. Число просмотров сообщения достигло 15,8 млн.

В первой половине 2023 г. на фоне законодательных инициатив в области цифровизации (введение цифрового рубля, возможность предъявления персональных сведений о себе с портала госуслуг) распространились конспирологические фейки. Аналитики предполагают, что в 2024 г. фейки могут быть связаны с планами по созданию медицинских цифровых профилей.

В ноябре 2023 г. по итогам первого международного форума на тему борьбы c недостоверной информацией «Диалог о фейках» «Лапша медиа» сообщало, что по сравнению с 2021 г. суммарное количество копий фейковой информации выросло в восемь раз.

В марте генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак заявил ТАСС, что общее количество копий фейковой информации в рунете в 2023 г. достигло 13-14 млн. Все они распространялись от 4000 уникальных фейков.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных