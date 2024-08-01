Депутат Хинштейн сравнил анонимных блогеров с Робинзоном Крузо

Депутат Хинштейн сравнил анонимных блогеров с Робинзоном КрузоБлогеры живут не на необитаемом острове и не могут представляться аборигенами, считает он
Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн («Единая Россия») сравнил анонимных блогеров с Робинзоном Крузо, который подписывается «аборигеном». С таким тезисом он выступил 1 августа на круглом столе «Ответственность за информацию: зачем регулировать работу каналов в мессенджерах?» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
«Робинзон Крузо вряд ли мог быть блогером, максимум он мог издавать стенную газету вместе с Пятницей. Но, коль он не на необитаемом острове, пусть будет любезен, чтобы его Telegram-канал или страница в VK была подписана "Робинзоном Крузо", а не "аборигеном"», – заявил Хинштейн.
Таким образом, депутат снова указал на то, что анонимные блогеры должны будут регистрироваться в Роскомнадзоре (РКН) под достоверными данными, которые позволят их идентифицировать. 30 июля Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «О связи», согласно которым, в частности, блогеры с аудиторией более 10 000 подписчиков обязаны передавать информацию о себе в РКН. Какие именно данные и в каком порядке нужно будет передавать, установит правительство, указано в документе. Если блогер с указанным объемом аудитории не предоставит данные в РКН, он будет не вправе размещать у себя рекламу, а другие блоги не смогут репостить сообщения с его страницы, также следует из поправок. Ранее, 29 июля, Хинштейн уточнил, что соцсети будут маркировать страницы инфлюенсеров, которые прошли верификацию в ведомстве. При этом, как отметил 1 августа в рамках круглого стола Хинштейн, блогеры с аудиторией менее 10 000 пользователей могут передавать о себе данные в РКН «добровольно».
«Норма, которая вводится, позволит увеличить уровень доверия людей к новым медиа, ведущим страниц в социальных сетях, каналов», – резюмировал Хинштейн.
«Честные лидеры мнений» в законе «рисков не видят», заявил в рамках того же круглого стола сооснователь Ассоциации блогеров и агентств (АБА, имеет статус СРО; включает в себя агентства Wildjam, Didenok Team, Perfluence, Blacklight и др.) Максим Перлин. Но на текущий момент не совсем понятн, как будет устроена верификация страниц блогеров на стороне соцсетей, отметил он: «Допустим, будет ли готов Telegram предоставлять возможность верификации? Как мы знаем, с этим мессенджером были сложности с точки зрения коммуникации».
Другой вопрос: как новая законодательная норма повлияет на деятельность анонимных telegram-каналов, которые «занимаются различными сливами и компроматами», также добавил Перлин: «Как правило, они принимают деньги за размещение компроматных материалов на криптокошельки, а крупные легальные рекламодатели и так к ним не приходят».
Ранее в России уже предпринималась попытка регистрации блогеров в РКН. В 2014 г. в рамках антитеррористического «пакета Яровой» был принят ФЗ № 97 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который содержал положения, регулировавшие деятельность блогеров. Согласно им, человек с ресурсом общественно-политической тематики и ежесуточной аудиторией более 3000 пользователей обязан был регистрироваться в реестре блогеров РКН. На такого блогера распространялись обязанности (но не права), совпадающие с обязанностями СМИ. За несоблюдение требований закона назначались штрафы: для физлиц – от 10 000 до 30 000 руб., для юрлиц – от 50 000 до 300 000 руб. В 2017 г. положения, регулировавшие деятельность блогеров, утратили свою силу.