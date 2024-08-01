Депутат Хинштейн сравнил анонимных блогеров с Робинзоном Крузо

Таким образом, депутат снова указал на то, что анонимные блогеры должны будут регистрироваться в Роскомнадзоре (РКН) под достоверными данными, которые позволят их идентифицировать. 30 июля Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «О связи», согласно которым, в частности, блогеры с аудиторией более 10 000 подписчиков обязаны передавать информацию о себе в РКН. Какие именно данные и в каком порядке нужно будет передавать, установит правительство, указано в документе. Если блогер с указанным объемом аудитории не предоставит данные в РКН, он будет не вправе размещать у себя рекламу, а другие блоги не смогут репостить сообщения с его страницы, также следует из поправок. Ранее, 29 июля, Хинштейн уточнил, что соцсети будут маркировать страницы инфлюенсеров, которые прошли верификацию в ведомстве. При этом, как отметил 1 августа в рамках круглого стола Хинштейн, блогеры с аудиторией менее 10 000 пользователей могут передавать о себе данные в РКН «добровольно».