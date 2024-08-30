Суд постановил взыскать с бывшего владельца «Телеспорт груп» 1,8 млрд рублей

АО «Телеспорт груп» – крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле прав этой компании – права на показ в России Олимпиады в Париже 2024 г. (но они так и не были реализованы), чемпионата Европы по футболу 2028 г., Лиги наций до 2027 г. и др. До июля 2024 г. основным владельцем АО «Телеспорт груп» был ее бывший гендиректор Петр Макаренко: в пояснении к бухгалтерской отчетности общества за 2022 г. было указано, что он владел 99% акций. Еще 1% принадлежал гендиректору видеосервиса Okko Сергею Шишкину, об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». В 2023 г. выручка АО по РСБУ составила 1,2 млрд руб., а чистый убыток – 1,1 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса».