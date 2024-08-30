Суд постановил взыскать с бывшего владельца «Телеспорт груп» 1,8 млрд рублей

Суд постановил взыскать с бывшего владельца «Телеспорт груп» 1,8 млрд рублейСоответствующий иск к Петру Макаренко подал гендиректор видеосервиса Okko Сергей Шишкин
Девятый арбитражный апелляционный суд 27 августа подтвердил решение суда первой инстанции и постановил взыскать с бывшего мажоритарного владельца «Телеспорт груп» (крупнейший в России оператор спортивных прав) Петра Макаренко убыток в размере 1,8 млрд руб. в пользу АО «Телеспорт груп» (юрлицо одноименной компании). Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор видеосервиса Okko Сергей Шишкин. Макаренко не ответил на запрос «Ведомостей», его представитель от комментариев отказался.
Шишкин (на тот момент владел 1% в АО «Телеспорт груп», сейчас – его единственный владелец) подал иск к Макаренко (на тот момент владел 99% АО) в октябре 2023 г., поскольку, как пояснил он в интервью «Ведомостям», его «права как акционера не соблюдались». Топ-менеджер Okko требовал взыскать с Макаренко убытки в размере 1,8 млрд руб., исключить его из состава акционеров АО «Телеспорт груп» и обязать АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (выступает держателем акций) списать 990 акций общества, принадлежащих Макаренко, на лицевой счет «Телеспорт груп». В качестве третьих лиц к делу были привлечены ООО «Окко», ООО «Сберинтертеймент», АО «Телеспорт груп», ООО «Телеспорт груп» (было запущено в декабре 2021 г. как СП «Сберинтертеймента» и НМГ, но НМГ в 2023 г. вышла из данного СП; на текущий момент сведения о его владельцах в ЕГРЮЛе скрыты) и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
В феврале 2024 г. Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайства представителей Шишкина и ООО «Телеспорт груп» и закрыл судебный процесс. В июне 2024 г. Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил требования Шишкина. Апелляционные жалобы на это решение подали и Шишкин, и Макаренко. 27 августа Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобы – без удовлетворения.
АО «Телеспорт груп» – крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле прав этой компании – права на показ в России Олимпиады в Париже 2024 г. (но они так и не были реализованы), чемпионата Европы по футболу 2028 г., Лиги наций до 2027 г. и др. До июля 2024 г. основным владельцем АО «Телеспорт груп» был ее бывший гендиректор Петр Макаренко: в пояснении к бухгалтерской отчетности общества за 2022 г. было указано, что он владел 99% акций. Еще 1% принадлежал гендиректору видеосервиса Okko Сергею Шишкину, об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». В 2023 г. выручка АО по РСБУ составила 1,2 млрд руб., а чистый убыток – 1,1 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса».
В апреле 2024 г. Гагаринский суд Москвы отправил Макаренко под домашний арест по делу о мошенничестве, связанном с «трансляцией спортивных мероприятий». С 1 июля 2024 г. гендиректором АО «Телеспорт груп» стал Дмитрий Гладилов, указано в базе данных «СПАРК-Интерфакса». А 25 июля 2024 г., как писало ранее РБК, 100% АО «Телеспорт груп» приобрел Шишкин. Стоимость сделки не раскрывалась.
АО «Телеспорт груп» за последний год было задействовано сразу в нескольких крупных судебных процессах. В частности, в ноябре 2023 г. конфликт с компанией возник у Okko: видеосервис обвинил оператора в незаконной приостановке действия прав и последующую продажу прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 телеканалу «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). В Okko тогда отметили, что онлайн-кинотеатр в июле 2021 г. приобрел эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых УЕФА, вплоть до 2028 г. Соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы Okko подал к АО «Телеспорт груп» тогда же, в ноябре 2023 г. А в апреле 2024 г. признал за АО «Телеспорт груп» правомочность приостановки прав на трансляции матчей УЕФА в Okko. Онлайн-кинотеатр в мае 2024 г. подал жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, но в июле 2024 г. производство по ней было прекращено.
В феврале 2024 г. иск к АО «Телеспорт груп» в Арбитражный суд Москвы подал «Сберинтертеймент» из-за задолженности по займу в размере 100 млн руб. Итоговая сумма исковых требований «Сберинтертеймента» составила 109,9 млн руб., следует из материалов дела. В мае 2024 г. суд постановил взыскать указанную сумму с АО «Телеспорт груп» в пользу истца. Затем это решение дважды поддержал суд апелляционной инстанции. Кроме того, в марте 2024 г. исполнительное производство в отношении АО «Телеспорт груп» на 116,5 млн руб. возбудила инспекция ФНС № 3 по Москве.
В августе 2024 г. иск на 3,9 млрд руб. к АО «Телеспорт груп» в Арбитражный суд Москвы подало ООО «Телеспорт груп», он уже принят к рассмотрению. Указанный иск к АО «Телеспорт груп» является самым крупным по сумме исковых требований как минимум за последние три года, следует из картотеки арбитражных дел.
Один из контрагентов уже выиграл у АО «Телеспорт груп» в суде первой инстанции. В январе Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с оператора спортивного маркетинга 424,9 млн руб. в пользу «Первого канала». Представитель «Первого канала» в рамках судебного заседания 18 января уточнил, что иск связан с контрактами на рекламу в трансляциях спортивных мероприятий. 12 марта «Телеспорт груп» подала апелляцию на решение суда первой инстанции, но в мае 2024 г. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции.