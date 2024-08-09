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К оператору спорттрансляций «Телеспорт груп» подали иск почти на 4 млрд рублей

Это самый крупный иск к компании за последние три года
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

ООО «Телеспорт груп» 5 августа подало в Арбитражный суд Москвы иск на 3,9 млрд руб. к оператору спортивных прав – АО «Телеспорт груп», следует из картотеки арбитражных дел. В качестве третьего лица, как указано там же, привлечено ООО «Сберинтертеймент». На текущий момент иск пока не принят к рассмотрению судом. 

АО «Телеспорт груп» – крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле прав этой компании – права на показ в России Олимпиады в Париже 2024 г. (но они так и не были реализованы), чемпионата Европы по футболу 2028 г., Лиги наций до 2027 г. и др. До июля 2024 г. основным владельцем АО «Телеспорт груп» (юрлицо компании) был ее бывший гендиректор Петр Макаренко: в пояснении к бухгалтерской отчетности общества за 2022 г. было указано, что он владел 99% акций. Еще 1% принадлежал владельцу и гендиректору видеосервиса Okko Сергею Шишкину, об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». В 2023 г. выручка АО по РСБУ составила 1,2 млрд руб., а чистый убыток – 1,1 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». В апреле 2024 г. Гагаринский суд Москвы отправил Макаренко под домашний арест по делу о мошенничестве, связанном с «трансляцией спортивных мероприятий». С 1 июля 2024 г. гендиректором АО «Телеспорт груп» стал Дмитрий Гладилов, указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс». А 25 июля 2024 г., как писало ранее РБК, 100% АО «Телеспорт груп» приобрел Шишкин. Стоимость сделки не раскрывалась. 

В свою очередь ООО «Телеспорт груп» было юрлицом запущенного в декабре 2021 г. совместного предприятия «Сберинтертеймента» (объединяет развлекательные и рекламные активы экосистемы «Сбера»; его учредители в ЕГРЮЛ скрыты) и «Национальной медиа группы» (НМГ, управляет телеканалами СТС, «Рен ТВ», «Пятый канал», «Домашний» и др.). Тогда заявлялось, что СП займется покупкой прав на трансляцию в России крупных международных спортивных событий. НМГ вышла из данного СП еще в 2023 г., до возникновения указанных претензионно-исковых вопросов, сообщил ранее «Ведомостям» представитель этого медиахолдинга. На текущий момент сведения о владельцах ООО «Телеспорт груп» в ЕГРЮЛ скрыты на основании закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В апреле США внесли Сбербанк и ряд его «дочек» в так называемый черный список (SDN–лист).

В «Сбере» и «Сберинтертейменте» отказались от комментариев. Так же поступил и представитель Шишкина. 

Указанный иск к АО «Телеспорт груп» является самым крупным по сумме исковых требований как минимум за последние три года, следует из картотеки арбитражных дел. В то же время компания за последний год была задействована сразу в нескольких крупных судебных процессах. В частности, в ноябре 2023 г. конфликт с компанией возник у Okko: видеосервис обвинил оператора в незаконной приостановке действия прав и последующую продажу прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 телеканалу «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). В Okko тогда отметили, что онлайн-кинотеатр в июле 2021 г. приобрел эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых УЕФА, вплоть до 2028 г. Соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы Okko подал к АО «Телеспорт груп» тогда же, в ноябре 2023 г. А в апреле 2024 г. признал за АО «Телеспорт груп» правомочность приостановки прав на трансляции матчей УЕФА в Okko. Онлайн-кинотеатр в мае 2024 г. подал жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, но в июле 2024 г. производство по ней было прекращено. 

В феврале 2024 г. иск к АО «Телеспорт груп» в Арбитражный суд Москвы подал «Сберинтертеймент» из-за задолженности по займу в размере 100 млн руб. Итоговая сумма исковых требований «Сберинтертеймента» составила 109,9 млн руб., следует из материалов дела. В мае 2024 г. суд постановил взыскать указанную сумму с АО «Телеспорт груп» в пользу истца. Затем это решение дважды поддержал суд апелляционной инстанции. Кроме того, в марте 2024 г. исполнительное производство в отношении АО «Телеспорт груп» на 116,5 млн руб. возбудила инспекция ФНС № 3 по Москве.

Помимо этого в октябре 2023 г. Шишкин подал иск в Арбитражный суд Москвы к Макаренко. Топ-менеджер онлайн-кинотеатра Okko требует взыскать с Макаренко убытки в размере 1,79 млрд руб., исключить его из состава акционеров «Телеспорт груп» и обязать АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» списать 990 акций общества. Суд первой инстанции «частично удовлетворил» требования истца, но подробностей решения в материалах дела нет, поскольку процесс в феврале 2024 г. был закрыт. 

Один из контрагентов уже выиграл у АО «Телеспорт груп» в суде первой инстанции. В январе Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с оператора спортивного маркетинга 424,9 млн руб. в пользу «Первого канала». Представитель «Первого канала» в рамках судебного заседания 18 января уточнил, что иск связан с контрактами на рекламу в трансляциях спортивных мероприятий. 12 марта «Телеспорт груп» подала апелляцию на решение суда первой инстанции, но в мае 2024 г. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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