Суд взыскал с оператора спорттрансляций «Телеспорт груп» почти 4 млрд рублей

Указанный иск к АО «Телеспорт груп» является самым крупным по сумме исковых требований как минимум за последние три года, следует из картотеки арбитражных дел. В то же время компания за последний год была задействована сразу в нескольких крупных судебных процессах. В частности, в ноябре 2023 г. конфликт с компанией возник у Okko: видеосервис обвинил оператора в незаконной приостановке действия прав и последующую продажу прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 телеканалу «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). В Okko тогда отметили, что онлайн-кинотеатр в июле 2021 г. приобрел эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых УЕФА, вплоть до 2028 г. Соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы Okko подал к АО «Телеспорт груп» тогда же, в ноябре 2023 г. В апреле 2024 г. признал за АО «Телеспорт груп» правомочность приостановки прав на трансляции матчей УЕФА в Okko. А Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре отменил решение первой инстанции и признал приостановку действия прав недействительной.