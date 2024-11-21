Суд взыскал с оператора спорттрансляций «Телеспорт груп» почти 4 млрд рублей

Суд взыскал с оператора спорттрансляций «Телеспорт груп» почти 4 млрд рублейЭто самый крупный иск к компании за последние три года
Арбитражный суд Москвы 21 ноября полностью удовлетворил иск ООО «Телеспорт груп» к оператору спортивных прав – АО «Телеспорт груп» и взыскал с него 3,9 млрд руб., передает корреспондент «Ведомостей» из зала судебного заседания. Сумма долга сформирована из размера авансовых платежей по тем спортивным трансляциям, права на показ которых АО «Телеспорт груп», несмотря на заключенные соглашения, не предоставило ООО «Телеспорт груп», пояснил «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом процесса.
В рамках заседания судом также было отклонено ходатайство экс-совладельца АО «Телеспорт груп» Петра Макаренко о вступлении в дело в качестве третьего лица. Представитель Макаренко в рамках заседания пояснил, что решение в рамках данного спора отразится на правах и обязанностях экс-совладельца АО «Телеспорт груп» как поручителя по договорам истца и ответчика. При этом он уточнил, что с материалами дела защите Макаренко ознакомиться не удалось. В свою очередь представитель истца – ООО «Телеспорт груп» отметил, что основания для привлечения Макаренко к делу в качестве третьего лица необоснованны, а удовлетворение такого ходатайства «усложнит спор и повлечет увеличение сроков рассмотрения дела». Эту позицию поддержал и представитель ответчика – АО «Телеспорт груп». Во-первых, истец уже самостоятельно выбрал лиц в качестве ответчиков, сказал он: «А, во-вторых, в отношении Макаренко подано заявление о банкротстве и все требования к нему будут рассматриваться в данном производстве».
Представители Шишкина и Макаренко от комментариев отказались.
«Телеспорт груп» – крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле прав этой компании – права на показ в России Олимпиады в Париже 2024 г. (но они так и не были реализованы), чемпионата Европы по футболу 2028 г., Лиги наций до 2027 г. и др. До июля 2024 г. основным владельцем АО «Телеспорт груп» (юрлицо компании) был ее бывший гендиректор Петр Макаренко: в пояснении к бухгалтерской отчетности общества за 2022 г. было указано, что он владел 99% акций. Еще 1% принадлежал владельцу и гендиректору видеосервиса Okko Сергею Шишкину, об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».
В 2023 г. выручка АО по РСБУ составила 1,2 млрд руб., а чистый убыток – 1,1 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». В апреле 2024 г. Гагаринский суд Москвы отправил Макаренко под домашний арест по делу о мошенничестве, связанном с «трансляцией спортивных мероприятий». С 1 июля 2024 г. гендиректором АО «Телеспорт груп» стал Дмитрий Гладилов, указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс». А 25 июля 2024 г., как писало ранее РБК, 100% АО «Телеспорт груп» приобрел Шишкин. Стоимость сделки не раскрывалась. В октябре Арбитражный суд г. Москвы принял к рассмотрению заявление АО «Телеспорт груп» о признании Макаренко банкротом.
В свою очередь ООО «Телеспорт груп» было юрлицом запущенного в декабре 2021 г. совместного предприятия «Сберинтертеймента» (объединяет развлекательные и рекламные активы экосистемы «Сбера»; его учредители в ЕГРЮЛ скрыты) и «Национальной медиа группы» (НМГ, управляет телеканалами СТС, «Рен ТВ», «Пятый канал», «Домашний» и др.). Тогда заявлялось, что СП займется покупкой прав на трансляцию в России крупных международных спортивных событий. НМГ вышла из данного СП еще в 2023 г., до возникновения указанных претензионно-исковых вопросов, сообщил ранее «Ведомостям» представитель этого медиахолдинга. На текущий момент сведения о владельцах ООО «Телеспорт груп» в ЕГРЮЛе скрыты на основании закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В апреле США внесли Сбербанк и ряд его «дочек» в так называемый черный список (SDN–лист).
Указанный иск к АО «Телеспорт груп» является самым крупным по сумме исковых требований как минимум за последние три года, следует из картотеки арбитражных дел. В то же время компания за последний год была задействована сразу в нескольких крупных судебных процессах. В частности, в ноябре 2023 г. конфликт с компанией возник у Okko: видеосервис обвинил оператора в незаконной приостановке действия прав и последующую продажу прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 телеканалу «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). В Okko тогда отметили, что онлайн-кинотеатр в июле 2021 г. приобрел эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых УЕФА, вплоть до 2028 г. Соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы Okko подал к АО «Телеспорт груп» тогда же, в ноябре 2023 г. В апреле 2024 г. признал за АО «Телеспорт груп» правомочность приостановки прав на трансляции матчей УЕФА в Okko. А Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре отменил решение первой инстанции и признал приостановку действия прав недействительной.
В феврале 2024 г. иск к АО «Телеспорт груп» в Арбитражный суд Москвы подал «Сберинтертеймент» из-за задолженности по займу в размере 100 млн руб. Итоговая сумма исковых требований «Сберинтертеймента» составила 109,9 млн руб., следует из материалов дела. В мае 2024 г. суд постановил взыскать указанную сумму с АО «Телеспорт груп» в пользу истца. Затем это решение дважды поддержал суд апелляционной инстанции. Кроме того, в марте 2024 г. исполнительное производство в отношении АО «Телеспорт груп» на 116,5 млн руб. возбудила инспекция ФНС № 3 по Москве.
Помимо этого в октябре 2023 г. Шишкин подал иск в Арбитражный суд Москвы к Макаренко. Топ-менеджер онлайн-кинотеатра Okko требовал взыскать с Макаренко убытки в размере 1,79 млрд руб., исключить его из состава акционеров «Телеспорт груп» и обязать АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» списать 990 акций общества. Суд «частично удовлетворил» требования истца, но подробностей решения в материалах дела нет, поскольку процесс в феврале 2024 г. был закрыт.
А в мае-июне 2024 г. к Макаренко и АО «Телеспорт груп» в Одинцовский городской суд Московской области и Пресненский районный суд Москвы подали иски его кредиторы – бывшие топ-менеджеры «РусГидро» Дмитрий Бахолдин (иск на 314 млн руб.), Джордж Рижинашвили (60,2 млн руб.) и Станислав Линецкий (323,9 млн руб.).