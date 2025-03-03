Как в мире отреагировали на триумф «Аноры» на «Оскаре»

Издание отмечает, что победа в номинации «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура» сама по себе является огромным достижением, но Бейкер также получил еще две статуэтки – за монтаж и оригинальный сценарий. Таким образом, он вошел в историю премии «Оскар» как первый человек, получивший четыре награды за один и тот же фильм. При этом, отмечает издание, «Анора» является «по-настоящему независимым фильмом» – с небольшим бюджетом и отсутствием крупных кинозвезд.