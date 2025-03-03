Как в мире отреагировали на триумф «Аноры» на «Оскаре»Фильм получил пять статуэток, включая награду за лучший фильм
Кинокартина Шона Бейкера «Анора» взяла главные «Оскары» на церемонии в Лос-Анджелесе, в том числе победив в номинациях на лучший фильм, оригинальный сценарий и монтаж, а также на лучших режиссера и актрису. Снявшийся в этом фильме российский актер Юра Борисов, который был номинантом в категории «Лучшая мужская роль второго плана», премию не получил – она досталась американцу Кирану Калкину («Настоящая боль»).
Мировая премьера «Аноры» с Майки Мэдисон и Марком Эйдельштейном в главных ролях состоялась 21 мая 2024 г. Кино рассказывает историю романа бруклинской стриптизерши и сына русского олигарха. Из российских актеров, кроме Борисова и Эйдельштейна, в нем также снялись Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.
О том, как в мире отреагировали на триумф «Аноры» на вручении кинопремии «Оскар», – в материале «Ведомостей».
Репортер The New York Times (NYT) Брукс Барнс называет решение по «Аноре» «нетрадиционным выбором», который отражает «переходный период академии – более молодой, более дерзкий и не слишком озабоченный продажами билетов». Отмечается, что высокие результаты картины Бейкера показывают усилия, которые Американская академия кинематографических искусств и наук прилагала в течение последнего десятилетия, чтобы разнообразить свои ряды. В итоге по меньшей мере девять актеров, получивших «Оскар» в этот раз, были из других стран, кроме Соединенных Штатов, пишет NYT.
Издание отмечает, что победа в номинации «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура» сама по себе является огромным достижением, но Бейкер также получил еще две статуэтки – за монтаж и оригинальный сценарий. Таким образом, он вошел в историю премии «Оскар» как первый человек, получивший четыре награды за один и тот же фильм. При этом, отмечает издание, «Анора» является «по-настоящему независимым фильмом» – с небольшим бюджетом и отсутствием крупных кинозвезд.
«Бейкер просто маскирует свои чуткие, непредвзятые социальные наблюдения в повествовании, в котором сочетаются драма и фарс, едкие характеры и человеческая глупость. Фильм кажется чем-то совершенно новым, и это так и есть», – пишет WP.
На церемонии американский актер и продюсер Роберт Дауни-младший дал высокую оценку игре Борисова, отметив, что его ждет большое будущее.
«Разве он [Юра Борисов] не был великолепен в «Аноре»? В роли послушного мафиози с совестью. Прорывное выступление, добро пожаловать в большое время, брат! У тебя блестящее будущее, ты в правильном месте», – сказал Дауни-младший, обратившись к российскому актеру со сцены во время объявления номинантов.
Миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск в соцсети X раскритиковал стандарты инклюзивности академии, применяемые для определения списка номинантов на премию. Эти правила опубликовал американский блогер Марио Науфал. Из них следует, что в фильмах якобы должны быть актеры разных этнических групп, в том числе «недостаточно представленных».
«Это полный бардак. Нужно просто сказать, кто лучший, а не лучший со звездочкой!» – написал Маск.
Кинокритик и автор британской The Guardian Кэтрин Шоард пишет, что не может отделаться от ощущения, что «Анора» не должна была получить «Оскар». Фильм Бейкера она называет сумбурным, слегка скучноватым и пустым. Некоторые персонажи, в частности, родители главного героя Ивана, изображены карикатурно, а в самой танцовщице Аноре было мало внутренней жизни, полагает Шоард. Кроме того, она сочла подозрительными неоднократные заявления Мэдисон со словами поддержки в адрес секс-работниц.
«В любом случае дело сделано, Бейкер великолепен, даже если его фильм не произвел на меня такого впечатления. Он пытается спасти кинематограф, и ему это удается», – написала кинокритик, добавив, что надеется на большую искренность в следующих работах режиссера.
«Мрачная комедия» получила редкую двойную награду – «Золотую пальмовую ветвь» и «Оскара», до нее к этому результату приближалась южнокорейская черная комедия с элементами триллера «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо в 2020 г., пишет французская газета Le Figaro.
«Эта едкая сказка о том, как стриптизерша из Нью-Йорка влюбляется в сына российского олигарха, прежде чем столкнуться с презрением со стороны своих сверхбогатых родственников, – независимый фильм, снятый всего за $6 млн», – говорится в публикации.
Издание также отмечает, что через четыре дня после ссоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским эта церемония вручения премии «Оскар» удивила своей аполитичностью.
Триумф «Аноры» на «Оскаре» стал беспрецедентным признанием со стороны индустрии развлечений режиссера, который в основном работал за ее пределами, снимая малобюджетные фильмы, пишет американский еженедельник Variety. Заработав $40 млн по всему миру, кинокартина стала одним из самых низкобюджетных фильмов-победителей в истории премии.
Большинство фильмов, получивших «Оскар» в этом году, также были сняты независимыми продюсерами и компаниями. Это свидетельствует о том, насколько студии, которые тратят большую часть своих ресурсов на франшизы, стали избегать производства фильмов для взрослой аудитории, которые доминируют в сезоне награждений, отмечает Variety.
«Анора» начала свой путь на майском Каннском кинофестивале, где жюри основного конкурса под председательством Греты Гервиг присудило драмеди высшую награду фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь».
«Пальмовая ветвь» не всегда является гарантией успеха на «Оскаре» <…> В случае с «Анорой» это заставило индустрию всерьез отнестись к фильму с участием актеров и актрис, о которых мало кто слышал, и с режиссером, которым давно восхищаются и которого уважают в кинематографических кругах, но чьи предыдущие семь фильмов в совокупности получили лишь одну номинацию на «Оскар» (за лучшую мужскую роль второго плана в «Проекте Флорида» Уиллему Дефо)», – говорится в публикации.
Во всех своих благодарственных речах Бейкер говорил о силе независимого кино – о том, как оно вдохновляло его и как он надеется, что этот вид искусства сохранится для будущих поколений, отмечает американский телеканал ABC News. Режиссер также призвал зрителей смотреть фильмы в кинотеатрах, назвав поход в кино «важнейшей частью нашей культуры».