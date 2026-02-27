«Союзмультфильм» планирует снять совместно с Индией проект по вселенной «Маугли»Анимационная копродукция может помочь проникнуть на этот рынок, считают эксперты
«Союзмультфильм» собирается снять мультфильм на основе вселенной героев «Маугли», рассказала в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева. По ее словам, проект полнометражного анимационного фильма «сейчас в обсуждении с продюсерами из Индии». Маугли – это персонаж книги Редьярда Киплинга «Книга джунглей», ребенок, воспитанный волками в джунглях Индии.
«У этого проекта, на мой взгляд, есть большие перспективы, особенно, учитывая тот факт, что у нас уже есть опыт продвижения на российском рынке международного сериала «Маугли и Акира», – отметила Слащева. «Маугли и Акира» создан сингапурской компанией PowerKids Entertainment в сотрудничестве с партнерами из других стран и при посредничестве «Союзмультфильма» совсем скоро выйдет на детских телеканалах и в онлайн-кинотеатрах в России, добавила Слащева.
Кроме того, в «золотую коллекцию» «Союзмультфильма» входит мультсериал «Маугли», снятый в 1967-1971 гг. Романом Давыдовым по мотивам «Книги джунглей». В 1973 г. пять частей были смонтированы режиссером в полнометражный мультфильм.
Сейчас восточное направление стало одним из ключевых для «Союзмультфильма», рассказала Слащева. Первое место в структуре международной дистрибуции студии занимает Китай, где в эфире детского канала CCTV-14 вышел сериал «Умка». На второй позиции – страны Ближнего Востока. В частности, в 2025 г. катарский холдинг beIN Media Group приобрел эксклюзивные права на сериал «Енотки» для своих каналов и видеосервиса TOD. Кроме того, проекты «Союзмультфильма» вышли на арабском детском канале Spacetoon, в онлайн-кинотеатре региона Shahid холдинга МВС и на платформе Awaan от Dubai Media Incorporated. Третье по приоритетности направление студии – Юго-Восточная Азия.
Всего экспортное направление принесло «Союзмультфильму» в 2025 г. порядка $1 млн. Это составляет примерно 3% от всей выручки киностудии за указанный период – около 2,5 млрд руб., уточнила Слащева: «Показатели доходов от международных продаж прав, безусловно, меньше тех, которые были до 2022 г. При этом расширилась география сотрудничества. До 2022 г. мы продавали права в восемь стран, в том числе англоязычные, а сейчас – в 120. Но кратное увеличение количества партнеров пока не дает сопоставимого эффекта на рост выручки».
Российский контент сегодня слабо представлен в Индии, где местное кино гораздо популярнее иностранного, в том числе голливудского, отметила в разговоре с «Ведомостями» главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина. И копродукция, учитывающая местную специфику, может помочь проникнуть на этот рынок – действительно удачные совместные проекты всегда имеют больший потенциал, резюмировала эксперт.
Персонажи Киплинга хорошо известны как в России, так и в Индии, поэтому «такая история действительно может заинтриговать зрителей обеих стран», отметил продюсер, издатель интернет-портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.
В советский период было снято семь совместных фильмов с Индией – «Хождение за три моря» (1958 г.), «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» (1978 г.) и в том числе экранизация Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» (1975 г.) с Алексеем Баталовым и Маргаритой Тереховой. В последние годы российские режиссеры авторского кино все активнее используют Индию как съемочную площадку – в 2025 г. вышли «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица» Романа Михайлова, а 12 марта стартует прокат фильма «Жемчуг» Тины Баркалая.