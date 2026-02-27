«Союзмультфильм» планирует снять совместно с Индией проект по вселенной «Маугли»

Всего экспортное направление принесло «Союзмультфильму» в 2025 г. порядка $1 млн. Это составляет примерно 3% от всей выручки киностудии за указанный период – около 2,5 млрд руб., уточнила Слащева: «Показатели доходов от международных продаж прав, безусловно, меньше тех, которые были до 2022 г. При этом расширилась география сотрудничества. До 2022 г. мы продавали права в восемь стран, в том числе англоязычные, а сейчас – в 120. Но кратное увеличение количества партнеров пока не дает сопоставимого эффекта на рост выручки».