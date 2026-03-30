Экранизация бестселлера Анны Джейн заработала за первый уикенд 200 млн рублей

По сюжету, старшеклассница Полина (Вероника Журавлева) страдает от травли в школе и, чтобы «повысить свои акции», идет на сделку с главным хулиганом Барсом (Даниэль Вегас) – тот будет притворяться ее парнем и защищать, а она обещает выполнять любые его прихоти. В ходе игры у мнимой пары просыпаются настоящие чувства. Фильм создан кинокомпанией All Media Company, Свердловской киностудией и онлайн-кинотеатром Start. Производственный бюджет фильма составил 300 млн руб., 20 млн руб. из них поддержка Фонда кино на безвозвратной основе, следует из данных ЕАИС.