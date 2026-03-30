Экранизация бестселлера Анны Джейн заработала за первый уикенд 200 млн рублей

Экранизация бестселлера Анны Джейн заработала за первый уикенд 200 млн рублейМелодрама «Твое сердце будет разбито» попала в запрос молодежной аудитории, отмечают эксперты
Мелодрама «Твое сердце будет разбито» возглавила прокат в последний мартовский уикенд – с 26 по 29 марта фильм режиссера Михаила Вайнберга заработал 199,4 млн руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино. Второй финишировала семейная картина «Домовенок Кузя 2» (172,7 млн руб.), а замыкает первую тройку мультфильм «Коты Эрмитажа 2: Тайна Египетского зала» (40 млн руб.).
По сюжету, старшеклассница Полина (Вероника Журавлева) страдает от травли в школе и, чтобы «повысить свои акции», идет на сделку с главным хулиганом Барсом (Даниэль Вегас) – тот будет притворяться ее парнем и защищать, а она обещает выполнять любые его прихоти. В ходе игры у мнимой пары просыпаются настоящие чувства. Фильм создан кинокомпанией All Media Company, Свердловской киностудией и онлайн-кинотеатром Start. Производственный бюджет фильма составил 300 млн руб., 20 млн руб. из них поддержка Фонда кино на безвозвратной основе, следует из данных ЕАИС.
В основе сценария – одноименный роман писательницы Анны Джейн (настоящее имя – Анна Потапкина), работавшей в сегменте Young Adult и начинавшей как автор digital-самиздата. В 2023 г. Анна Потапкина ушла из жизни после тяжелой болезни в возрасте 35 лет, однако начиная с 2022 г. остается самым издаваемым писателем в России. В 2025 г. 79 книг Анны Джейн вышли совокупным тиражом 2,1 млн экземпляров, подсчитала Российская книжная палата.
Фильм «Твое сердце будет разбито» стал лидером проката благодаря точному попаданию в запросы молодежной аудитории, отметила в разговоре с «Ведомостями» генеральный директор компании «Ванта груп – консалтинг в кино» Мария Щербаль: более 80% зрителей релиза составила аудитория до 35 лет, причем 44% – подростки 12–17 лет. По словам эксперта, фильм изначально активно продвигался именно среди подростковой аудитории – почти половина (49%) зрителей узнали о новинке из соцсетей, а одним из главных стимулов пойти в кино стали узнаваемые в молодежной среде актеры. Вероника Журавлева играла в сериале «Папины дочки. Новые», а ее коллега Даниэль Вегас – популярный блогер.
Фильм получил высокие оценки у первых зрителей (8,6 по 10-балльной шкале), а доля «промоутеров», тех, кто готов рекомендовать друзьям и знакомым, составила 37% – это показатель устойчивого интереса, говорит Щербаль. Пока сложно говорить об итоговой кассе проекта, но успех первого уикенда фильма «Твое сердце будет разбито» доказывает, что у Young Adult-литературы действительно есть кинопотенциал, добавляет главный редактор интернет-портала «Кино-Театр.Ру» Мария Токмашева.