Исполняют все: история и скандалы «Евровидения»70-й музыкальный конкурс выиграла болгарская певица Dara
16 мая в Вене прошел финал «Евровидения-2026». Победителем юбилейного, 70-го конкурса эстрадной песни Европейского вещательного союза впервые стала Болгария, которую представляла певица Dara с композицией «Bangaranga». Соревнование проходило на фоне самого масштабного бойкота за всю его историю: из-за участия Израиля представлять свои таланты в Австрии отказались Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения. «Ведомости» вспоминают, каким «Евровидение» было изначально, как на него влияла геополитическая ситуация и каких артистов шоу подарило публике.
Идея создания
Впервые идея создать международный песенный конкурс возникла у генерального директора Швейцарского телевидения Марселя Безансона в январе 1950 г. Члены Европейского вещательного союза (ЕВС) поддержали его предложение и решили создать развлекательную программу, которая способствовала культурному обмену среди стран послевоенной Европы. Инициатива была одобрена на Генеральной Ассамблее ЕВС в Риме 19 октября 1955 г.
Изначальная цель соревнования – помогать авторам и певцам создавать оригинальные песни в поп-жанре и улучшать свое творчество путем сравнения его с музыкой коллег из других стран. За этой формулировкой скрывалось более крупное достижение: повышение популярности тогда только появившегося у жителей Европы телевидения.
Первое «Евровидение» состоялось 24 мая 1956 г. в швейцарском городе Лугано. В шоу участвовали представители семи стран, и каждый из них исполнял по две композиции. Это был единственный раз за историю конкурса, когда жюри могло голосовать за артиста своей страны. Он также транслировался не только по ТВ, но и по радио, что позволяло слушателем в режиме реального времени следить за событиями. Победительницей стала представительница Швейцарии Лиз Ассиа с песней Refrain.
Первые звезды
В последующие три десятилетия условия и формат «Евровидения» претерпели существенные изменения. В 1958 г. было введено правило, согласно которому страна-победительница принимает у себя следующий конкурс. В 1969 г. в результате подсчета голосов награду одновременно разделили Франция, Нидерланды, Великобритания и Испания, что вызвало недовольство зрителей и требование изменить правила. Тогда право проводить «Евровидение» досталось Нидерландам. С 1975 г. по сей день используется современная система голосования: выбор 12 стран каждым жюри, от 1 до 8 очков первым восьми в десятке, 10 и 12 баллов – двум фаворитам.
В 1974 г. на конкурсе в Брайтоне (Великобритания) победила шведская группа ABBA с композицией Waterloo. Их выигрыш стал прорывом в популярной музыке и культуре. Карьера квартета быстро пошла в гору: ABBA стала первым представителем континентальной Европы, чьи песни смогли покорить чарты англоговорящих стран (США, Великобритания, Канада и др.). Успех группы показал мировому сообществу, что «Евровидение» – серьезное соревнование, которое может стать для начинающих артистов прямой дорогой на «большую» эстраду.
Еще одна известная победительница фестиваля – Селин Дион, выступавшая за Швейцарию в 1988 г. После покорения конкурса ее ждал головокружительный успех в Европе, который распространился на Северную Америку с выходом англоязычного альбома Unison. По данным Sony Music Entertainment, за всю карьеру певица продала более 200 млн пластинок по всему миру.
Глобальное шоу
В 1990-х после распада Советского Союза количество стран-участниц возросло. В 1994 г. в «Евровидении» впервые приняли участие семь государств бывшего социалистического блока, включая Россию, Польшу, Словакию и др.
1996-й – первый год, когда перед конкурсом был проведен квалификационный отбор, в результате которого число состязающихся сократилось с 28 до 22. После этого тура выбыла Норвегия, которая все равно стала 23-й участницей из-за того, что принимала гостей «Евровидения» в Осло.
Еще одно важное событие в истории состязания – распад Югославии. На «Евровидении-1993» дебютировали Босния и Герцеговина, Хорватия и Словения, а в 1998 г. зрители впервые болели за Северную Македонию. В 2007 г. после окончательного прекращения существования Югославии в конкурсе приняли участие Сербия и Черногория. Балканы ждал успех: представительница Сербии Мария Шерифович заняла первое место, и это единственный случай в истории «Евровидения», когда страна одержала победу с первой попытки (не считая выигрыш Швейцарии на самом первом состязании).
Увеличение количества стран привело к усилению роли зрителей. В 1997 г. жюри конкурса позволили Австрии, Германии, Швеции, Швейцарии и Великобритании определить результаты путем телефонного голосования. А уже с 1998-го этот метод стал основным для всех участников.
В 1999 г. «Евровидение», традиционно проводившееся под аккомпанемент оркестра, переключилось на аналоговый звук. Требование исполнять музыку вживую было упразднено, и участники получили возможность выступать под фонограмму или «минусовку». Также конкурсантам разрешили петь на любом языке, из-за чего популярность песен на английском возросла. Так, на «Евровидении-2000» 14 из 24 стран представили англоязычные композиции.
Не обошлось и без забавных моментов. В 1997 г. была учреждена шуточная премия Барбары Декс, которая выдавалась конкурсанту с самым нелепым костюмом. Название и история награды происходит от участницы «Евровидения-1993», представлявшей Бельгию. Несмотря на высокие рейтинги ее композиции Iemand als jij, певица заняла последнее место из-за внешнего вида: на ней было полупрозрачное желтое платье, через которое просвечивался черный бюстгальтер. Жюри посчитали его неприемлемым на международном конкурсе. С 2022 г. из-за негативных ассоциаций с премией награда была заменена на звание самого лучшего и необычного наряда. Интересно, что в 2003 г. премию Барбары Декс получил российский поп-дуэт Тату – зрители сочли их внешний вид неуместным.
Трамплин для новичков
В начале XXI в. «Евровидение» окончательно трансформировалось в стартовую площадку для начинающих или малоизвестных артистов. В те времена были зафиксированы рекордные показатели: в 2004 г. из-за большого числа желающих принять участие в конкурсе был введен формат полуфинала, позволяющий справедливо отбирать конкурсантов.
Своего звездного часа дождались страны Восточной Европы и бывшего СССР, которые ранее не показывали выдающихся результатов. Началась череда побед: Эстония (2001), Латвия (2002), Украина (2004) и Россия (2008). Вместе с этим система голосования пережила очередное изменение. Решение ввести два полуфинала в 2008 г. повлекло за собой кризис на «Евровидении-2009», когда Швецию и Финляндию заподозрили в несправедливом «соседском» голосовании. В результате волнений было решено принять систему 50/50 – с тех пор голоса жюри и зрителей, выбирающих лучших участников по телефону, учитываются пополам.
В 1996 г. Германия не прошла квалификационные отборы и не попала на конкурс. Это создало серьезные финансовые трудности для организаторов, поэтому в 2000 г. была образована «Большая четверка» – группа стран, которая автоматически попадает в финал состязания, минуя полуфиналы. Это решение было напрямую связано с финансовым вкладом этих государств в Европейский вещательный союз, который организует «Евровидение». Изначально в нее входили Великобритания, Германия, Франция и Испания, а в 2011 г. к составу после длительного перерыва присоединилась Италия. Правом проходить сразу в финал обладает и Австралия, которая в 2015 г. создала прецедент, дебютировав на конкурсе по специальному приглашению – она не член ЕВС, но имеет большую фанбазу. Несмотря на крупное преимущество, оно не всегда является залогом успеха. Так, например, в 2015 г. Великобритания, Франция и Германия попали в конец рейтинговой таблицы (24, 25 и 26 места по результатам зрительского голосования соответственно). Также участие в «Большой пятерке» накладывает на страны обязательство транслировать все части конкурса, включая полуфиналы и финал.
В 2013 г. была введена традиция «Парада флагов» – торжественного шествия знамен государств в порядке их участия в финале. С 2025 г. правила ужесточились, и теперь разрешено использовать только те флаги, которые предоставляют организаторы конкурса.
Тексты песен со временем становились более политизированными. В 2016 г. первое место заняла представительница Украины Джамала с композицией «1944» о депортации крымских татар. Это вызвало бурную реакцию у российских властей. «Я считаю, что итоги этого конкурса политически ангажированы, и отчасти это следствие той пропагандистской информационной войны, которая ведется против России», – комментировала победу Джамалы первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Вместе с этим участники не забывали и про артистичность и феерию шоу. Начало использованию 3D-спецэффектов и акробатических элементов положило выступление шведской певицы Лорин с песней Euphoria в 2012 г., занявшей первое место. Критики хвалили девушку за сильную эмоциональную энергию, красоту и «эффект шоу», и это стало новым стандартом для всех конкурсантов.
Современные правила состязания:
Песня должна быть новой (не исполненной до сентября прошлого года на широкую публику) и длиться не более трех минут;
Участники должны быть старше 16 лет (это правило введено после победы 13-летней Сандры Ким из Бельгии на в 1986 г.);
Итог финала складывается из 50% голосов жюри и 50% от зрителей;
Каждый член жюри, как и зрители, голосует за 10 лучших песен (отдает им от 1 до 8, 10 и 12 баллов по возрастающей);
Запрещены явные рекламные кампании и политические жесты.
Рекордсмены и лузеры
Самыми частыми победителями являются Ирландия и Швеция – они занимали первое место по семь раз, причем Ирландия завоевывала награду три года подряд (с 1992 по 1994 г.). За ними идут Франция, Люксембург и Великобритания, которые по пять раз покоряли «Евровидение». Дважды победителями становились одни и те же артисты – ирландец Джонни Логан (1980, 1987) и шведская певица Лорин (2012, 2023). Антирекорд принадлежит Норвегии: страна 12 раз оказывалась на последнем месте в итоговом зачете. Дольше всех к победе шла Финляндия – в 2006 г. она заняла первое место после 45 лет стабильного участия. Не всем повезло также: из постоянных конкурсантов победителями никогда не становились Мальта, Исландия и Польша.
Рекордное число участников – 43 страны – было зафиксировано на в 2008 г. в Белграде. В тот год дебютировали Азербайджан и Сан-Марино. Две страны, ни разу не провалившие выход из полуфинала, – Люксембург и Украина. Антирекорд установлен Латвией: она целых 13 раз не смогла выйти в финал.
Пик просмотра трансляций конкурса зафиксирован в 2025 г. – его посмотрели 166 млн зрителей по каналам 37-ми национальных телекомпаний. Крупнейший интерес тогда продемонстрировала Исландия: за мероприятием наблюдало 97,8% населения страны.
Россия побеждала на «Евровидении» лишь один раз – в 2008 г. Дима Билан занял первое место с композицией Believe. Также россияне четырежды брали «серебро» (2000, 2006, 2012 и 2015) и дважды – «бронзу» (2003 и 2016).
Бойкоты и скандалы
Конфликты на состязании часто происходят из-за политики. Первое столкновение интересов произошло в 1969 г. в Испании. Тогда страной еще правил диктатор Франсиско Франко. Участие в конкурсе бойкотировала Австрия, отказавшаяся выступать в стране без демократических ценностей. В 1975 г. из соревнования выбыла Греция, чьи представители не поехали на Кипр, выразив тем самым протест против дебюта Турции, чьи войска ранее вторглись на остров.
В 2005 г. на «Евровидении» должен был дебютировать Ливан. У страны было одно условие: во время трансляции по местным телеканалам заменить выступление участника от Израиля Шири Маймона на рекламную паузу. Однако ЕВС отверг требование: телекомпании стран-участниц должны транслировать шоу целиком. В результате ливанская певица Алин Лахуд осталась дома, а стране не только не вернули вступительный взнос, но и оштрафовали за поздний отказ.
На «Евровидении» в 2012 г. в Баку не прибыли участники из Армении. Такое решение было принято в связи с гибелью армянского солдата в Нагорном Карабахе на границе с Азербайджаном. Еревану выписали неустойку за несвоевременный отказ от участия.
Самое жаркое политическое противостояние за всю историю конкурса разгорелось в этом году. В декабре 2025-го BBC сообщил, что Исландия, Ирландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались от участия из-за допуска к состязанию Израиля, несмотря на заявления ЕВС об обратном, сделанные в сентябре. Помимо бойкота, телеканалы этих стран отказались от трансляции. В выделенные слоты они решили показать документальные фильмы о конфликте в Палестине.
Регулярная составляющая конкурса – стычки между участниками. Один из крупнейших конфликтов на «Евровидении» произошел в 2006 г. в Афинах. После поражения в полуфинале представительница Исландия Сильвия Найт (настоящее имя – Аугуста Эва Эрленсдоттир) вышла к журналистам и устроила скандал. «Вы – неблагодарные ублюдки! Вы голосовали за уродов из Финляндии, у которых даже нет настоящего визажиста», – прокомментировала неудачу певица. Такая реакция шокировала представителей многих стран, в том числе был потрясен и народ Исландии. Однако быстро стало ясно, что эпатажное поведение – одна из примечательных черт сценического образа Сильвии Найт.
В 2024 г. на «Евровидении» в Мальме (Швеция) был дисквалифицирован участник от Нидерландов Йост Кляйн. Местная пресса писала, что певец повздорил с телевизионной группой и израильской певицей Эден Голан, к которой Кляйн относился пренебрежительно из-за конфликта в Секторе Газа. Шведская полиция сообщила, что получила от заявительницы жалобу на «угрозы со стороны мужчины». «Пока идет разбирательство, мы считаем нецелесообразным его дальнейшее участие в конкурсе», – говорилось в заявлении ЕВС. Певец назвал наказание не соответствующим проступку.