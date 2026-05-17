Исполняют все: история и скандалы «Евровидения»

В 1996 г. Германия не прошла квалификационные отборы и не попала на конкурс. Это создало серьезные финансовые трудности для организаторов, поэтому в 2000 г. была образована «Большая четверка» – группа стран, которая автоматически попадает в финал состязания, минуя полуфиналы. Это решение было напрямую связано с финансовым вкладом этих государств в Европейский вещательный союз, который организует «Евровидение». Изначально в нее входили Великобритания, Германия, Франция и Испания, а в 2011 г. к составу после длительного перерыва присоединилась Италия. Правом проходить сразу в финал обладает и Австралия, которая в 2015 г. создала прецедент, дебютировав на конкурсе по специальному приглашению – она не член ЕВС, но имеет большую фанбазу. Несмотря на крупное преимущество, оно не всегда является залогом успеха. Так, например, в 2015 г. Великобритания, Франция и Германия попали в конец рейтинговой таблицы (24, 25 и 26 места по результатам зрительского голосования соответственно). Также участие в «Большой пятерке» накладывает на страны обязательство транслировать все части конкурса, включая полуфиналы и финал.