Компании из категорий туризма и ПО стали драйверами рекламного рынка в I квартале

В январе – марте 2026 г. лидерами по приросту бюджетов на продвижение среди 20 крупнейших категорий рекламодателей стали «Туризм и спорт»
В январе – марте 2026 г. лидерами по приросту бюджетов на продвижение среди 20 крупнейших категорий рекламодателей стали «Туризм и спорт» (№ 16, здесь и далее место в рейтинге по размеру рекламных трат за указанный период), а также «Компьютерная техника и ПО» (№ 17). Это следует из данных коммуникационной группы Twiga. В сравнении с тем же периодом 2025 г. обе эти категории увеличили вложения в рекламу в два раза: в первом случае – до 2,4 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), во втором – до 2,2 млрд руб. При анализе учитывались траты на офлайн-медиа (ТВ, реклама вне дома, радио и пресса), оцененные на основе данных Mediascope.
Лидером по рекламным бюджетам в I квартале 2026 г. стала категория «Ритейл» (+18%; 48,1 млрд руб.). На второй позиции – «Финансы» (+17%; 36,3 млрд руб.), на третьей – фармкомпании (+20%; 22,3 млрд руб.). Четвертое место заняла категория продуктов питания (+25%; 18,9 млрд руб.), пятое – СМИ (-5%; 18,3 млрд руб.). В то же время самое заметное снижение офлайн-бюджетов показали категории «Бытовая техника» (№ 19) – на 30% до 1,7 млрд руб., «Авто» (№ 15) – на 28% до 2,7 млрд руб. и «Образование и трудоустройство» (№ 14) – на 18% до 3,3 млрд руб.