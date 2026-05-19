Компании из категорий туризма и ПО стали драйверами рекламного рынка в I квартале

В январе – марте 2026 г. лидерами по приросту бюджетов на продвижение среди 20 крупнейших категорий рекламодателей стали «Туризм и спорт» (№ 16, здесь и далее место в рейтинге по размеру рекламных трат за указанный период), а также «Компьютерная техника и ПО» (№ 17). Это следует из данных коммуникационной группы Twiga. В сравнении с тем же периодом 2025 г. обе эти категории увеличили вложения в рекламу в два раза: в первом случае – до 2,4 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), во втором – до 2,2 млрд руб. При анализе учитывались траты на офлайн-медиа (ТВ, реклама вне дома, радио и пресса), оцененные на основе данных Mediascope.