ИИ и медиа: «Смысл – это все-таки прерогатива человека»

С одной стороны, топ-менеджеры медиакомпаний рассказали о полезном опыте и экспериментальных практиках использования нейросетей в работе СМИ. Практически все сотрудники редакции электронного издания Life прошли переобучение на оператора ИИ, отметил гендиректор Объединенной редакции Life и Shot (входит в News Media Holding) Денис Арапов. Нейросети используются при аналитике, подборе тем и трендов, в производстве и дистрибуции контента, для навигации пользователей и т. д., пояснил он. Как результат, за полгода Life, по словам Арапова, увеличил количество новостей в 2,5 раза. Кроме того, ИИ помогает СМИ персонализировать контент, то есть адаптировать его под разные аудитории, площадки, форматы и даже настроение пользователей, продолжил он. Нейросети также дают возможность оптимизировать затраты, добавил гендиректор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов.