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Главная / Медиа /

ИИ и медиа: «Смысл – это все-таки прерогатива человека»

Топ-менеджеры ведущих российских СМИ рассказали на ПМЭФе о пользе нейросетей и ответственности человека за будущее медиа
Дмитрий Игнатьев
Антон Антонов / Фотобанк «Росконгресс»
Антон Антонов / Фотобанк «Росконгресс»

На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в среду, 3 июня, руководители крупных российских СМИ рассуждали о том, какую роль играет ИИ сегодня в деятельности медиа. Обсуждение состоялось в рамках сразу двух сессий – «Медиа в эпоху ИИ на евразийском пространстве» и «Пределы использования ИИ в СМИ».

С одной стороны, топ-менеджеры медиакомпаний рассказали о полезном опыте и экспериментальных практиках использования нейросетей в работе СМИ. Практически все сотрудники редакции электронного издания Life прошли переобучение на оператора ИИ, отметил гендиректор Объединенной редакции Life и Shot (входит в News Media Holding) Денис Арапов. Нейросети используются при аналитике, подборе тем и трендов, в производстве и дистрибуции контента, для навигации пользователей и т. д., пояснил он. Как результат, за полгода Life, по словам Арапова, увеличил количество новостей в 2,5 раза. Кроме того, ИИ помогает СМИ персонализировать контент, то есть адаптировать его под разные аудитории, площадки, форматы и даже настроение пользователей, продолжил он. Нейросети также дают возможность оптимизировать затраты, добавил гендиректор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов.

Исполнительный директор по медиа Rambler & Co Андрей Цыпер также отметил пользу ИИ в персонализации контента под потребителя. Например, нейросеть может помочь увлечь ребенка сложными темами, упростив их визуально и текстово. При правильном использовании ИИ – «наш большой друг», считает Цыпер. Rambler & Co в качестве эксперимента запустил редакцию, которой «целиком и полностью управляет ИИ», также рассказал он. Название медиа топ-менеджер раскрыть отказался, но уточнил, что этот проект небольшой и не имеет людей-сотрудников.

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Телекомпания НТВ создает софт сразу с несколькими интегрированными в него нейросетями для подготовительного периода съемок кино и сериалов, заявил ее гендиректор Алексей Земский. Работа с этой программой сокращает длительность указанного периода с трех-четырех месяцев до двух недель, оценил он: «Если учесть, что затраты на подготовительный процесс составляют 10–15% себестоимости киносериального продукта, вы понимаете, какая здесь экономия».

С другой стороны, руководители ведущих СМИ сошлись во мнении, что будущее медиа все равно остается за человеком. ИИ меняет издательский бизнес, но это ни в коем случае не замена журналисту, поскольку именно человек несет ответственность перед аудиторией и регуляторами, считает Павлов. 

Проходные новости ИИ-редакция уже вполне способна отработать, продолжает Цыпер: «Но может ли ИИ найти эксклюзив? А подготовить большой и интересный исторический материал со своим творческим осмыслением? Очевидно, нет».

ИИ не добавляет смысл, он может упаковать пустоту, продолжил Арапов. По его мнению, «смысл – это все-таки прерогатива человека, как и креативность, опыт и эмоции». У медиа, повестку которого формирует ИИ, вероятно, повысится общий уровень информационного потока, но его материалы лишатся эмоций, добавил Земский.

Развитие нейросетей предлагает человеку «отказаться от своего дарования», а именно в нем – «наша миссия, наше предназначение», отметила директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если ИИ не убивает в нас это дарование и помогает в его развитии, он прекрасен. Но когда ИИ начинает выдавать суррогат, это конец цивилизационных установок», – резюмирует она.

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