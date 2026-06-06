ПСБ продал киносеть «Люксор» за половину стартовой цены

На конец 2025 г. балансовая стоимость активов ООО «АСкино» составила 151,1 млн руб., также отмечается в отчете «Русской службы оценки». 40,4% этой суммы, т. е. 61 млн руб., пришлось на основные средства, к которым, согласно пояснениям к отчетности по РСБУ, относится оборудование кинозалов и снек-баров. Еще 35,5% стоимости активов составила дебиторская задолженность – 53,6 млн руб., а 17,1% (26 млн руб.) – запасы, а именно лампы для кинопроекторов и готовая продукция для продажи в снек-барах. Оставшиеся 7% активов включают в себя денежные средства и эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения и т. д. При этом совокупные обязательства ООО «АСкино» на конец 2025 г. составили 105,8 млн руб.