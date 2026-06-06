ПСБ продал киносеть «Люксор» за половину стартовой цены

ПСБ продал киносеть «Люксор» за половину стартовой ценыПокупателем стало акционерное общество из Вологды, чьи владельцы не раскрываются
Победителем торгов банка ПСБ по продаже оператора федеральной сети кинотеатров «Люксор» – ООО «АСкино» – стало АО «Инвест Р», следует из протокола. Единственный владелец ООО «АСкино» – государство в лице Росимущества. «Ведомости» направили запрос в ПСБ. С АО «Инвест Р» связаться не удалось.
Оператор киносети был продан за 167,6 млн руб., то есть за половину от его стартовой цены (335,2 млн руб.). Помимо АО «Инвест Р» на аукцион посредством публичного предложения заявился еще один претендент. В лотовой документации не указано, кто он, в любом случае ставку на торгах этот участник так и не сделал. Для участия в аукционе претендентам необходимо было внести задаток в размере 20% от изначально заявленной стоимости. Первые торги ПСБ по продаже оператора сети «Люксор» не состоялись из-за отсутствия заявок, писали ранее «Ведомости».
АО «Инвест Р» зарегистрировано в Вологде в 2023 г., в качестве основного вида деятельности у него указано аренда и управление недвижимым имуществом, следует из данных ЕГРЮЛа. Учредители этого АО не заявлены. В прошлом году это юрлицо не осуществляло хозяйственную деятельность, не получало доходов и не производило расходов, отмечается в пояснениях к его бухгалтерской отчетности за 2025 г.
Что такое «Люксор»
В сеть «Люксор» входят семь кинотеатров: два – в Москве, два – в Санкт-Петербурге и по одному – в Туле, Рязани и Курске, следует из отчета «Русской службы оценки», которая рассчитывала начальную цену актива. Все помещения кинотеатров находятся у оператора ООО «АСкино» в долгосрочной аренде, следует из пояснений к бухгалтерской отчетности этого юрлица по РСБУ за 2025 г.
Выручка ООО «АСкино» в 2025 г., согласно тому же документу, составила 663,7 млн руб., а чистая прибыль – 82,3 млн руб. Кинопоказ аккумулировал 75% выручки киносети, а 25% пришлось на доходы от торговли. Рынок российского кинопроката в 2025 г. вырос на 9,3% в сравнении с 2024 г. и достиг 50,7 млрд руб., следует из данных ЕАИС Фонда кино.
На конец 2025 г. балансовая стоимость активов ООО «АСкино» составила 151,1 млн руб., также отмечается в отчете «Русской службы оценки». 40,4% этой суммы, т. е. 61 млн руб., пришлось на основные средства, к которым, согласно пояснениям к отчетности по РСБУ, относится оборудование кинозалов и снек-баров. Еще 35,5% стоимости активов составила дебиторская задолженность – 53,6 млн руб., а 17,1% (26 млн руб.) – запасы, а именно лампы для кинопроекторов и готовая продукция для продажи в снек-барах. Оставшиеся 7% активов включают в себя денежные средства и эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения и т. д. При этом совокупные обязательства ООО «АСкино» на конец 2025 г. составили 105,8 млн руб.
В декабре 2025 г. оператор киносети «Люксор» – ООО «АСкино» – перешел в собственность России после того, как Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства российские активы латвийского Rietumu Banka. Имущество «Люксора» было у него в залоге, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса».