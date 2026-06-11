Структура «Гранель» в споре с киносетью Мамута дошла до Конституционного суда

Суд удовлетворил требования «Синема парка». В результате размер арендной платы с 22 февраля 2022 г. для нее был снижен с 3,98 млн руб. в месяц до 1,96 млн руб. А срок договора сокращен на три года: изначально он должен был действовать до 1 сентября 2028 г., но в результате изменений условий истек 30 августа 2025 г. Последующие инстанции поддержали это решение. После этого «Синема парк» подало к «Формуле кино» иск в Арбитражный суд Москвы о неосновательном обогащении на 128,4 млн руб. (с учетом процентов за пользование чужими средствами). Суд удовлетворил его в полном объеме, апелляция поддержала это решение.