«Сколково» с партнерами запускает программы обучения использованию ИИ в бизнесе

В 2025 г. выручка топ-100 крупнейших EdTech-компаний увеличилась лишь на 12% в сравнении с 2024 г. и составила 154 млрд руб., следует из данных аналитического агентства Smart Ranking. Рост год к году существенно замедлился: в 2024 г. он достигал 19%, а в 2023 г. – 32%. В январе – марте 2026 г. тот же показатель, согласно данным Smart Ranking, вырос на 11% к тому же периоду 2025 г. до 38,1 млрд руб., а сегмент ДПО вырос только на 5% до 11,7 млрд руб.