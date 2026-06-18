«Сколково» с партнерами запускает программы обучения использованию ИИ в бизнесе

«Сколково» с партнерами запускает программы обучения использованию ИИ в бизнесеТакие курсы для топ-менеджмента – распространенный запрос у корпоративных заказчиков
Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и одноименный технопарк запустят в партнерстве с EdTech-компаниями «Максимум» и «Профилум» совместные программы дополнительного образования (ДПО). Об этом «Ведомостям» рассказал директор по исследованиям и развитию «Профилум» Виталий Алтухов. Обучение будет проходить на базе школы «Вертикаль.Сколково», которая ориентирована на руководителей высшего звена.
Флагманским продуктом линейки станет AI mini-MBA – программа, посвященная использованию ИИ и высокотехнологичных решений для стратегического развития бизнеса, уточнил Алтухов. В числе других направлений образовательных программ в рамках партнерства – корпоративные финансы и управление активами, проведение IPO и сделок M&A и т. д., добавил Алтухов.
В 2025 г. выручка топ-100 крупнейших EdTech-компаний увеличилась лишь на 12% в сравнении с 2024 г. и составила 154 млрд руб., следует из данных аналитического агентства Smart Ranking. Рост год к году существенно замедлился: в 2024 г. он достигал 19%, а в 2023 г. – 32%. В январе – марте 2026 г. тот же показатель, согласно данным Smart Ranking, вырос на 11% к тому же периоду 2025 г. до 38,1 млрд руб., а сегмент ДПО вырос только на 5% до 11,7 млрд руб.
Сегмент ДПО переживает период определенной стагнации, отмечает директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии (РАНХиГС) Анна Хрипченко: «Проседает сегмент массовых недорогих курсов, тогда как премиальный B2B-сегмент показывает рост».
Несмотря на общее замедление роста сегмента ДПО на EdTech-рынке, корпоративные и executive-программы, особенно связанные с ИИ и технологической трансформацией бизнеса, остаются перспективным направлением: они решают прикладные задачи бизнеса, рассуждает независимый эксперт по EdTech-рынку Наталья Царевская-Дякина.