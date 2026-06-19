«Блеск и пепел»: отлитые в бронзе

«Блеск и пепел» – третья часть шульевского триптиха спектаклей-биографий на Исторической сцене. Здесь уже идут «Амадей» о гениальном композиторе Моцарте и «Солнце Ландау» о великом физике Льве Ландау. Третьим героем, через судьбу которого режиссер и его команда решили порассуждать о законах человеческого бытия, стал Овчинников (в сценическом варианте – Кутейников). Выучившись на мастера золотых изделий, он, рожденный крепостным, уже в 20 лет выкупил себя, женился и открыл собственную фабрику. Когда Овчинникову исполнилось 45 лет, он получил звание придворного поставщика. На его счету пять российских орденов, европейские награды, должности в городской думе. Его украшения и сегодня можно увидеть в Историческом музее и частных коллекциях.