«Блеск и пепел»: отлитые в бронзе

«Блеск и пепел»: отлитые в бронзеНа сцену Театра Вахтангова вернулся Виктор Сухоруков, сыгравший в монументальном спектакле о судьбе красоты
Самую громкую премьеру сезона в Театре им. Евгения Вахтангова представил его главный режиссер Анатолий Шульев. «Блеск и пепел» – абсолютно новый, написанный специально для вахтанговцев текст. За основу взята судьба гениального основателя национальной ювелирной школы – русского Фаберже Павла Овчинникова. Его большая семья и любимое дело переживают необратимые потрясения, виной которым становится Россия между двух революций, вступающее в свои права свежерожденное советское государство. Исторический пафос Шульев умножает на философский, точно следуя заветам туминасовской школы. Его спектакль не просто грандиозный байопик – это попытка разобраться с понятием красоты как основы этого мира.
«Блеск и пепел» – третья часть шульевского триптиха спектаклей-биографий на Исторической сцене. Здесь уже идут «Амадей» о гениальном композиторе Моцарте и «Солнце Ландау» о великом физике Льве Ландау. Третьим героем, через судьбу которого режиссер и его команда решили порассуждать о законах человеческого бытия, стал Овчинников (в сценическом варианте – Кутейников). Выучившись на мастера золотых изделий, он, рожденный крепостным, уже в 20 лет выкупил себя, женился и открыл собственную фабрику. Когда Овчинникову исполнилось 45 лет, он получил звание придворного поставщика. На его счету пять российских орденов, европейские награды, должности в городской думе. Его украшения и сегодня можно увидеть в Историческом музее и частных коллекциях.