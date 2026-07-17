Режиссер Яна Тумина рассказала о различиях московского и петербургского зрителя

Режиссер Яна Тумина рассказала о различиях московского и петербургского зрителяСтоличная аудитория витальна и жадна до впечатлений, полагает лауреат «Золотой маски»
Театральная аудитория двух столиц отличается палитрой эмоциональных реакций, рассуждает в интервью «Ведомостям» режиссер Яна Тумина. По ее словам, в Петербурге спектакль часто идет в тишине и лишь в финале зрители «эмоционально вспыхивают и буквально не отпускают со сцены».
«Тихий зал в Москве случается редко, – говорит постановщик. – Москва мне интересна своей витальностью, жадностью до впечатлений, эмоциональным разнообразием. Иногда кажется, что не хватает вдумчивости – московские зрители как будто хотят, чтобы их поразили».
Петербургский режиссер Яна Тумина активно работает в обеих столицах. Одной из самых ярких премьер этого театрального сезона стал «Лир», поставленный Туминой в московском театре «Шалом». По замыслу создателей этот спектакль вступает в диалог с другой версией этой же пьесы Шекспира – постановки 1935 г. Государственного еврейского театра, где заглавную роль исполнил Соломон Михоэлс. В ходе представления звучит запись его голоса. Кроме того, в спектакль введен бессловесный персонаж – «диджей Шекспир» (Евгений Овчинников), который создает живой звук во время действия.
Стиль Туминой сочетает театр кукол с театром художника, саундрамой и актерским поиском, но в постановке «Лира» «в трюкачестве» она себя сдерживала, рассказывает режиссер. По ее словам, и так получилось «много придумок на каждый поворот действия», а от многого пришлось отказаться, «чтобы «корабль» не пошел на дно».
«Когда я говорю об интуитивной режиссуре, я подыгрываю себе, потому что не всегда могу объяснить свой выбор художественных средств или задач <...> Понятно, что интуитивные образы возникают не просто так, они напрямую зависят от первого этапа – плотной работы с текстом. Я чувствую, что имею право на интуицию, только когда история, в которую я погружена, уже часть моей реальности», – рассказала Яна Тумина.
Пять спектаклей, поставленных Туминой, были удостоены премии «Золотая маска». В разные годы режиссер сотрудничала с «Упсала-цирком», Большим театром кукол, Большим драматическим театром им. Г. А. Товстоногова, Театром на Литейном, Малым драматическим театром – Театром Европы и т. д. Кроме «Лира» в репертуаре московского театра «Шалом» идет ее спектакль «Люблинский штукарь» по мотивам одноименного романа нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера.