Режиссер Яна Тумина рассказала о различиях московского и петербургского зрителя

«Когда я говорю об интуитивной режиссуре, я подыгрываю себе, потому что не всегда могу объяснить свой выбор художественных средств или задач <...> Понятно, что интуитивные образы возникают не просто так, они напрямую зависят от первого этапа – плотной работы с текстом. Я чувствую, что имею право на интуицию, только когда история, в которую я погружена, уже часть моей реальности», – рассказала Яна Тумина.