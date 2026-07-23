Maer победил в торгах за право управлять медиафасадом на здании «Гидропроекта»За десятилетний контракт с «Русгидро» холдинг заплатит 8,6 млрд рублей
Компания «Сервиснедвижимость Русгидро» (входит в группу «Русгидро») в четверг, 23 июля, подвела итоги торгов за право на установку и эксплуатацию медиафасада на здании научно-исследовательского института «Гидропроект» у ст. м. «Сокол» в Москве. Победителем стал медиахолдинг Maer, следует из протокола на площадке «Росэлторг». Сервисная компания «Русгидро» выкупила здание НИИ у «Россетей» в декабре 2025 г.
Итоговая стоимость лота достигла 8,6 млрд руб. (здесь и далее – с учетом НДС) – это произведение заявленной Maer суммы ежемесячного платежа (71,44 млн руб.) и срока действия договора, который будет заключен по итогам торгов на 10 лет, или 120 месяцев, отмечается в протоколе. Стартовая цена лота составляла 1,9 млрд руб., то есть итоговая ставка превысила ее в 4,5 раза. Всего в торгах участвовали пять компаний, следует из итогового протокола. Помимо Maer, это структура группы Russ – ООО «Омис’92» (ставка за 10-летний контракт – 8,5 млрд руб.), ООО «Медиа-групп» (ее основной владелец – президент строительной компании GRM Group Наталия Гарт; 7 млрд руб.), ООО «Промо-технологии» (его конечный владелец – «Яндекс»; 5 млрд руб.) и ООО «Эйчди» (2,2 млрд руб.)
Победитель торгов должен разместить на здании НИИ «Гидропроект» светодиодный медиафасад площадью 3840 кв. м – 80 м в высоту и 48 м в ширину и самостоятельно его обслуживать, сообщала ранее пресс-служба «Русгидро». Объект расположен на стыке двух ключевых магистралей столицы – Ленинградского и Волоколамского шоссе, его фасад фронтально обращен к центру города и виден с расстояния более 2-х км, отмечали там же.
Представитель Maer подтвердил, что медиахолдинг стал победителем этих торгов. «Крупноформатные цифровые конструкции являются одним из ключевых направлений развития нашей компании, поэтому включение одного из самых знаковых медиафасадов Москвы в адресную программу Maer – закономерный этап реализации долгосрочной стратегии», – пояснил он. Аукцион продемонстрировал высокий интерес со стороны всех основных участников рынка, что было подтверждено его результатами, прокомментировал «Ведомостям» его итоги представитель «Русгидро».
Сейчас на здании «Гидропроекта» уже размещен медиафасад площадью 3840 кв. м, его оператором ранее выступала коммуникационная группа LBL. В пресс-службе Maer не уточнили, планирует ли холдинг установить новую конструкцию или выкупить действующую у LBL.
Медиафасад на здании «Гидропроекта» – третий по величине в России, отмечает автор Telegram-канала «Наружная реклама России» Андрей Байдужий. Самая большая такая конструкция установлена в Москве, на здании Международного центра самбо и центра бокса в «Лужниках» со стороны Третьего транспортного кольца. Площадь этого медиафасада – почти 4500 кв. м, управляет им Russ. На втором месте – экран на улице Ивана Франко в Москве (более 4200 кв. м), который Maer запустил в этом году. Всего в столице насчитывается более 130 медиафасадов, из них около двадцати имеют площадь более 1000 кв. м, говорит Байдужий.
Медиахолдинг Maer – третий по выручке оператор рекламы вне дома (OOH – out-of-home – англ. «вне дома») в России, в первую очередь он специализируется на медиафасадах, следует из данных финансового рейтинга OOH-операторов от канала «Наружная реклама России». В 2025 г. холдинг также приобрел сеть региональных СМИ и пабликов 1MI. Головным юрлицом Maer является ООО «Маер групп»: 27% в нем владеет гендиректор холдинга Константин Майор, а 73% – АО «Регион пром», собственники которого не раскрываются, следует из данных ЕГРЮЛа. Выручка Maer от операторской деятельности в 2025 г. снизилась на 8% до 7,2 млрд руб., указано в рейтинге канала «Наружная реклама России».
В 2025 г. сегмент OOH оказался самым динамично растущим на рекламном рынке: он увеличился на 12% в сравнении с 2024 г. до 109,1 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), весь рынок – на 8,5% до 981,6 млрд руб., следует из оценки экспертного совета Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). А по оценке рабочей группой АКАР по эту сегменту, объем рекламы в OOH в 2025 г. составил 114,6 млрд руб. В I квартале 2026 г. экспертный совет АКАР не раскрыл свою оценку динамики и объемов сегмента OOH. Но весь рекламный рынок, по его данным, вырос лишь на 5% к тому же периоду 2025 г. до 220–222 млрд руб. По оценке рабочей группы АКАР, сегмент OOH в I квартале 2026 г. вырос на 11% год к году и достиг 30,3 млрд руб.
Для Maer победа в этом аукционе имела стратегическое значение, поскольку холдинг позиционирует себя в первую очередь как оператор имиджевых медиафасадов, считает представитель рекламной группы Starlink: «С учетом синергии с уже имеющимся инвентарем Maer сможет пакетировать этот премиум-формат с другими поверхностями, что должно оправдать высокую цену контракта».
Сумма, которую победитель торгов согласился заплатить за право на установку и эксплуатацию медиафасада, беспрецедентна для российского рынка, отмечает Байдужий: «Это в разы больше, чем получает от наружной рекламы любой российский город, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга».
При этом взлет цен закономерен, поясняет Байдужий. После отмены столичных аукционов на право размещения рекламных конструкций и пролонгации на десять лет заключенных ранее договоров столичный рынок наружной рекламы оказался фактически закрыт для новых игроков, напоминает эксперт. Тем не менее окупать столь высокую арендную плату, по крайней мере в первые несколько лет, будет тяжело, резюмирует Байдужий: «Учитывая текущую экономическую ситуацию и высокую конкуренцию».