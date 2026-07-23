Maer победил в торгах за право управлять медиафасадом на здании «Гидропроекта»

В 2025 г. сегмент OOH оказался самым динамично растущим на рекламном рынке: он увеличился на 12% в сравнении с 2024 г. до 109,1 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), весь рынок – на 8,5% до 981,6 млрд руб., следует из оценки экспертного совета Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). А по оценке рабочей группой АКАР по эту сегменту, объем рекламы в OOH в 2025 г. составил 114,6 млрд руб. В I квартале 2026 г. экспертный совет АКАР не раскрыл свою оценку динамики и объемов сегмента OOH. Но весь рекламный рынок, по его данным, вырос лишь на 5% к тому же периоду 2025 г. до 220–222 млрд руб. По оценке рабочей группы АКАР, сегмент OOH в I квартале 2026 г. вырос на 11% год к году и достиг 30,3 млрд руб.