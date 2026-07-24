Лев Данилкин рассказал о «меняющих картину мира» контактах с искусством

Лев Данилкин рассказал о «меняющих картину мира» контактах с искусствомПисатель дважды пережил эстетический шок – благодаря литературе и музыке
Писатель Лев Данилкин дважды пережил потрясение от контакта с искусством, изменившее его картину мира, рассказал сам писатель в интервью «Ведомостям». Последняя книга автора «Палаццо Мадамы» посвящена биографии директора ГМИИ Ирины Антоновой, где каждая глава начинается с искусствоведческого эссе о том или ином произведении мировой живописи.
«У меня нет такой истории – что я зашел однажды в Пушкинский, увидел «Девочку на шаре» и хлопнул себя по лбу: я должен написать книгу об Антоновой, – говорит Данилкин. – Хотя теоретически это вполне правдоподобный сценарий, и у меня были в жизни пара таких моментов, когда контакт с некой формой искусства мгновенно меняет твою картину мира».
Первый момент относится к 1992 г., когда Данилкин, будущий литературный обозреватель журнала «Афиша», случайно купил в книжной лавке сборник рассказов Владимира Сорокина и «испытал что-то похожее на «синдром Стендаля» – шок, почти обморок, от открывшегося вдруг пространства нового», вспоминает он.
Второй эпизод связан с музыкой – когда Лев Данилкин впервые услышал оперу Генделя «Ксеркс», где пел контратенор Леандро Марциотти, поделился писатель: «Я потом слышал сотни, наверное, других исполнителей. Но именно тогда был оглушительный совершенно момент, пронзительная, невыносимая красота, которая раз – и за секунду обесценила, девальвировала все мои повседневные, подтвержденные долгой практикой представления о том, что возможно в искусстве».
Написать биографию Ирины Антоновой предложили в одном издательстве, которое позднее отказалось от публикации, и в итоге «Палаццо Мадамы» вышло в «Альпине». Как признает Данилкин, ему самому бы никогда не пришла в голову эта идея, а четыре года работы над книгой сильно изменили его жизнь: «Это была колоссальная инъекция великой красоты, в самых разных формах, прежде мне недоступных».
Ирина Антонова стала директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) в 1961 г. и возглавляла его более полувека. При ней ГМИИ стал проводить международные выставки-блокбастеры и превратился в одну из ведущих музейных институций страны. После отставки в 2013 г. Антонова была назначена президентом музея и занимала эту должность вплоть до своей смерти в 2020-м – ее не стало в возрасте 98 лет.
Книга Данилкина «Палаццо Мадамы» разошлась тиражом в 46 000 экземпляров и вызвала самые полярные отклики – от восторженных до резко отрицательных. Ранее писатель опубликовал биографии Александра Проханова («Человек с яйцом»), Гагарина («Пассажир с детьми») и Ленина («Пантократор солнечных пылинок»). За книгу о вожде мирового пролетариата в 2017 г. он получил премию «Большая книга».