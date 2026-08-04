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Источники «Ведомостей»: МВД проводит проверку экс-ректора ГИТИСа Заславского

Проверка проводится по нескольким эпизодам, но дело пока не возбуждено, говорят собеседники «Ведомостей»
Мария Истомина
Дмитрий Серков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского правоохранительные органы сейчас проводят проверку, рассказали «Ведомостям» источник, близкий к МВД, и собеседник, знающий детали проверки. По их словам, речь идет о нескольких эпизодах. В частности, Заславского проверяют на причастность «к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы», уточнил собеседник «Ведомостей», близкий к МВД. По его словам, дело пока не возбуждено.

Об отставке Заславского стало известно во вторник, 4 августа. Пост ректора он покинул по собственному желанию, сообщили в пресс-службе ГИТИСа, а позднее подтвердил «Ведомостям» и сам Заславский. Исполняющим обязанности ректора института назначена главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова.

Григорий Заславский – российский театровед, театральный критик и журналист, заслуженный деятель искусств РФ и кандидат филологических наук. Он занимал должность ректора театрального института с 2016 г. 16 июля Заславский дал интервью «Ведомостям», в котором рассказал о своей работе в вузе. В период его руководства ГИТИС значительно укрепил лидирующие позиции в сфере театрального образования. Также был учрежден Фонд поддержки и развития театрального образования, что позволило запустить программу по сопровождению творческих коллективов из числа выпускников.

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