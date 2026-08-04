Источники «Ведомостей»: МВД проводит проверку экс-ректора ГИТИСа Заславского

Григорий Заславский – российский театровед, театральный критик и журналист, заслуженный деятель искусств РФ и кандидат филологических наук. Он занимал должность ректора театрального института с 2016 г. 16 июля Заславский дал интервью «Ведомостям», в котором рассказал о своей работе в вузе. В период его руководства ГИТИС значительно укрепил лидирующие позиции в сфере театрального образования. Также был учрежден Фонд поддержки и развития театрального образования, что позволило запустить программу по сопровождению творческих коллективов из числа выпускников.