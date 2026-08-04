Григорий Заславский освобожден от должности ректора ГИТИСа
Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский попросил освободить его от должности. Об этом сообщили в Telegram-канале театрального вуза.
«Сегодня его заявление с просьбой освободить от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова», – говорится в тексте. Исполнять обязанности ректора института назначена главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова.
Заславский подтвердил «Ведомостям», что оставил пост ректора ГИТИСа. «Да. По собственному желанию», – сказал он.
Григорий Заславский – российский театровед, театральный критик и журналист, заслуженный деятель искусств РФ и кандидат филологических наук. Он занимал должность ректора театрального института с 2016 г.
16 июля Заславский дал интервью «Ведомостям», в котором рассказал о своей работе в вузе. В период его руководства ГИТИС значительно укрепил лидирующие позиции в сфере театрального образования. Также был учрежден Фонд поддержки и развития театрального образования, что позволило запустить программу по сопровождению творческих коллективов из числа выпускников.
В апреле стало известно, что Заславский займется реализацией госполитики в креативных индустриях.