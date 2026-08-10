«Сбер» нарастил затраты на рекламу GigaChat

Сбербанк кратно нарастил объем рекламы своего ИИ-помощника GigaChat на российском телевидении с начала 2026 г. В январе – июне банк увеличил его в 4 раза в сравнении с тем же периодом 2025 г. до 10 870 GRP (здесь и далее – среди россиян старше 18 лет; с учетом дачного и внедомашнего телесмотрения), следует из оценки рекламной группы «Родная речь» (здесь и далее – на основе данных Mediascope). Четырехкратный рост объема рекламы GigaChat до 12 366 GRP в первом полугодии 2026 г. фиксирует собеседник «Ведомостей» и в другой крупной рекламной группе. Кратный рост подтверждает и представитель рекламной группы Starlink.