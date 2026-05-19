Госзаказчикам пропишут спрос на отечественные ИИ-модели

Госзаказчикам пропишут спрос на отечественные ИИ-моделиГосинформсистемы также должны дообучаться на суверенных данных
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минпромторгу проработать возможности создания механизма гарантированного спроса на отечественные языковые модели (Large Language Models, LLM). Об этом Мишустин заявил на пленарном заседании на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) в Нижнем Новгороде. Речь идет о собственных решениях «Сбера» GigaChat и «Яндекса» YandexGPT.
По словам Мишустина, для этого может потребоваться внести изменения в законодательство в два закона – 44-ФЗ (определяет порядок закупок для государственных и муниципальных учреждений) и 223-ФЗ (определяет порядок закупок для компаний с госучастием), уточнил он.
