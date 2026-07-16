ИИ-поиск вырастет двузначными темпами

На российском рынке ИИ-поиска «Яндекс» занимает лидирующую позицию, указывает аналитик Apple Hills Digital Елена Семеновская. 33–34% приходится на «Алису AI», 20–22% – на Deep Seek с использованием open-source версий в корпоративных контурах, 11–12% – на GigaChat, доля которого высока в корпоративном и государственном сегментах, 5–6% – на ChatGPT, аудитория которого растет в основном за счет частных пользователей, а также 3% – на Perplexity AI, указал аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикатела» Даниил Глушаков. В сегменте корпоративного поиска заметны и другие игроки, такие как российская Embedika, на которую приходится пятая часть рынка, а также отечественные компании Naumen, Content AI, SL Soft с долями около 10%, оценивает Семеновская.