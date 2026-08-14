Установки приложений по астрологии и Таро в RuStore выросли почти вдвое

Установки приложений по астрологии и Таро в RuStore выросли почти вдвоеВ «Литрес» продажи книг этой тематики, наоборот, падают
В январе – июле 2026 г. количество установок приложений по астрологии, гаданиям и Таро в российском магазине RuStore выросло на 96% в сравнении с тем же периодом 2026 г. и достигло 103 000 штук, рассказал «Ведомостям» его представитель. Среди конкретных приложений в лидерах по этому показателю – «Гороскопы» от VK, «Мой Гороскоп», «AxioNika: ИИ Гороскоп, Нумерология», а также «Матрица судьбы: Астрология», уточнил он. Одна из возможных причин такой динамики – интеграция приложений с ИИ-сервисами, которые позволяют пользователям получать персонализированные ответы и интерпретации, предполагают в пресс-службе RuStore.
В то же время популярность литературы по астрологии и Таро в книжном сервисе «Литрес» (лидер рынка цифровых книг в России) снизилась, фиксирует представитель этой платформы. Выручка «Литрес» от книг по астрологии сократилась на 30% до 3,2 млн руб., от литературы о Таро – на 12% до 4,6 млн руб. Причем тренд на падение показателей сохраняется уже третий год подряд, отмечает представитель сервиса. Лидер по выручке в этой категории – «Оракул «Затмение». С нуля до профи» таролога Аллы Nera. На втором месте – «Таро. Практики прогнозирования» астролога и таролога Анжелы Перл, на третьем – «Таро Уэйта. Глубинная символика карт. Самое подробное описание» Мартина Вэлса.
Тенденция закономерна и объясняется развитием технологий, а также повышением цифровой грамотности населения, считает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов: «Книга требует внимания, усидчивости, а интегрированные с ИИ-сервисы дают возможность получить ответ быстрее».
Попытки госрегулирования эзотерики
В декабре 2025 г. президент России Владимир Путин на «Итогах года» назвал оккультные услуги и «всяких там колдунов» бредом. Тогда же, в декабре, Свинцов заявил о том, что депутаты готовят новую версию законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг.
Снижение спроса на продукцию с маркировкой «Таро» начало проявляться со второй половины 2024 г., а наиболее ярко выражено оно было в течение 2025 г., фиксирует главный редактор издательства «Бомбора» Рамиль Фасхутдинов. Хотя влияние ИИ может способствовать ускорению этой тенденции, сокращение спроса на книги по Таро обусловлены в первую очередь естественным насыщением рынка, снижением потребительского интереса и изменением предпочтений целевой аудитории, поясняет он.
Кроме того, в последние два года медиаканалы и СМИ переклассифицировали эзотерическую продукцию как высокорисковую с точки зрения маркетингового продвижения, добавляет Фасхутдинов. Это привело к ужесточению политики как в цифровой среде, так и в офлайн-формате, что, в том числе, проявилось через отмену традиционных ежегодных фестивальных мероприятий в сфере эзотерики, резюмирует он.