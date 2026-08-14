Установки приложений по астрологии и Таро в RuStore выросли почти вдвое

В то же время популярность литературы по астрологии и Таро в книжном сервисе «Литрес» (лидер рынка цифровых книг в России) снизилась, фиксирует представитель этой платформы. Выручка «Литрес» от книг по астрологии сократилась на 30% до 3,2 млн руб., от литературы о Таро – на 12% до 4,6 млн руб. Причем тренд на падение показателей сохраняется уже третий год подряд, отмечает представитель сервиса. Лидер по выручке в этой категории – «Оракул «Затмение». С нуля до профи» таролога Аллы Nera. На втором месте – «Таро. Практики прогнозирования» астролога и таролога Анжелы Перл, на третьем – «Таро Уэйта. Глубинная символика карт. Самое подробное описание» Мартина Вэлса.