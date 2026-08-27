Более 70% рекламодателей планирует продвижение у Telegram-блогеров в 2027 году

Большинство рекламодателей, а именно 73%, планирует продолжить рекламные размещения в Telegram-каналах блогеров в 2027 г. (здесь и далее – при условии, что реклама в этом мессенджере останется разрешенной законодательством). Это следует из опроса Аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР), проведенного в июле 2026 г. (результаты опроса есть в распоряжении «Ведомостей»). О таких планах в 2026 г. заявил 81% рекламодателей. То есть на 2027 г. указанный показатель у Telegram сократился на 8 п. п., но остался крупнейшим среди доступных в России социальных медиа.