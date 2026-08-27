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Более 70% рекламодателей планирует продвижение у Telegram-блогеров в 2027 году

Компании перераспределяют бюджеты и на российские платформы
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Большинство рекламодателей, а именно 73%, планирует продолжить рекламные размещения в Telegram-каналах блогеров в 2027 г. (здесь и далее – при условии, что реклама в этом мессенджере останется разрешенной законодательством). Это следует из опроса Аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР), проведенного в июле 2026 г. (результаты опроса есть в распоряжении «Ведомостей»). О таких планах в 2026 г. заявил 81% рекламодателей. То есть на 2027 г. указанный показатель у Telegram сократился на 8 п. п., но остался крупнейшим среди доступных в России социальных медиа.

В опросе приняло участие 300 рекламодателей, размещающих рекламу у инфлюенсеров.

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