Петр Буслов рассказал о планах снять приквел «Бумера»Среди других будущих проектов режиссера – криминальная драма «Банда» про 1990-е
Одна из самых популярных российских криминальных драм, «Бумер» (2003 г.), может получить продолжение – точнее, приквел, рассказал режиссер Петр Буслов в интервью «Ведомостям». Какие-либо подробности будущей кинокартины постановщик отказался раскрыть, отметив лишь, что рабочее название фильма – «Бумер. Начало».
В ближайших планах Буслова – еще один полнометражный проект под названием «Банда». Это криминальная история «о том, что бывает, когда порядочные люди живут в беспорядочное время», а время действия – 1995 г., отметил режиссер. Продюсер картины – Сергей Сельянов, с которым Буслов уже работал на «Бумере». Сейчас идут актерские пробы, артист на главную роль уже утвержден, но его имя пока держится в секрете.
По признанию режиссера, его давно интересовало, что бы стало с героями из «Бумера» в наши дни – на этот вопрос отвечает его новый сериал «ОПГ» («Общественно полезная группировка»), стартовавший в онлайн-кинотеатре Okko 24 августа. Буслов выступил на этом проекте как режиссер и впервые исполнил главную роль, там же снялся один из актеров «Бумера» Андрей Мерзликин. Сериал «ОПГ» снят в жанре комедии, главный герой – провинциальный бандит по кличке Воркута (сам Буслов), которому мерещится его совесть в образе Юрия Чурсина. Отсидев срок, Воркута возвращается в родные места и пытается загладить вину перед теми, кому подпортил жизнь.
Постановщик положительно отозвался о популярности тематики 1990-х, в том числе у молодых режиссеров: «Выросли дети очевидцев того времени <...> Молодых кинематографистов беспокоит, волнует эпоха, которую уже можно по-другому переоценить и перерассказать. И опять я слышу все те же вопросы, что задавали мне 20 лет назад: «А почему такие истории? Зачем опять этот криминал?». «Да потому что кино – оно про проявления жизни, – рассуждает режиссер. – И на этом материале есть возможность сделать что-то яркое, интересное, жанровое, острое».
«Бумер» – дипломный фильм Петра Буслова, выпускника мастерской Вадима Абдрашитова во ВГИКе, – в 2003 г. стал хитом проката и получил приз за лучший дебют на фестивале «Окно в Европу». Нескольких наград («Ника» и «Золотой овен») была удостоена музыкальная тема Сергея Шнурова, ставшая популярным рингтоном. В 2006 г. последовало продолжение. В числе других проектов режиссера – кассовый хит «Высоцкий: Спасибо, что живой» и сериал «Домашний арест».