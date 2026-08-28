Петр Буслов рассказал о планах снять приквел «Бумера»

По признанию режиссера, его давно интересовало, что бы стало с героями из «Бумера» в наши дни – на этот вопрос отвечает его новый сериал «ОПГ» («Общественно полезная группировка»), стартовавший в онлайн-кинотеатре Okko 24 августа. Буслов выступил на этом проекте как режиссер и впервые исполнил главную роль, там же снялся один из актеров «Бумера» Андрей Мерзликин. Сериал «ОПГ» снят в жанре комедии, главный герой – провинциальный бандит по кличке Воркута (сам Буслов), которому мерещится его совесть в образе Юрия Чурсина. Отсидев срок, Воркута возвращается в родные места и пытается загладить вину перед теми, кому подпортил жизнь.