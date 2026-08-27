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Петр Буслов: «Криминальная былина – вот мой жанр»

Автор «Бумера» о том, почему вновь решил зайти на территорию девяностых, но уже через комедийный формат
Лариса Юсипова
Никита Черныш
Никита Черныш

На Okko стартовал показ сериала «ОПГ» – в данном случае знакомая аббревиатура расшифровывается как «Общественно полезная группировка». Его снял режиссер Петр Буслов, ворвавшийся в российский кинематограф в 2003 г. на ставшем уже легендарным «Бумере». Дипломный фильм тогда еще студента ВГИКа был впервые показан на кинорынке, который в те годы проходил в Сочи параллельно с «Кинотавром», и моментально стал сенсацией, затмив конкурсные показы фестиваля. А впоследствии стал еще и одним из лидеров кинопроката.

Умение снимать упакованное в обертку жанра авторское кино – то, что выделяло Буслова среди яркой когорты режиссеров, дебютировавших одновременно с ним. Эта же особенность сделала его востребованным в смежных индустриях – на ТВ и онлайн-стримингах: среди работ режиссера – популярное в свое время на ТНТ шоу «Наша Раша», сериальный хит «Домашний арест», вышедший на Premier в 2018 г. «ОПГ», как и прошлые сериалы, снятые Бусловым, – это комедия. Вместе с тем она отчетливо отсылает и к «Бумеру»: это своего рода размышление автора о том, как могли бы сложиться судьбы тех его героев и что ждало бы их в наши дни.

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