«Национальная медиа группа» построит в Москве парк аттракционов

Развитием тематических парков и клубов уже занимается «Союзмультфильм» (СМФ), рассказывала в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров этой киностудии Юлиана Слащева. Два крытых «Союзмультклуба» размером до 2000 кв. м работают в Москве (на ВДНХ) и в Казани, в планах на 2026 г. – открытие еще двух таких точек. Еще один сегмент этого направления – разработка креативных концепций уличных и крытых парков и продажа партнерам лицензий на них. Такие проекты реализованы на горном курорте Манжерок и в Благовещенске, уточнила Слащева. Также СМФ обсуждает открытие зоны в уличном парке и трех-четырех крытых парков площадью от 3500 кв. м на горизонте трех лет, также говорила она. В том числе один из них планировалось расположить в «Сберсити».