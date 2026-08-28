«Национальная медиа группа» построит в Москве парк аттракционов

«Национальная медиа группа» построит в Москве парк аттракционовПервую очередь нового центра развлечений планируется открыть уже в 2027 году
Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) запускает новое бизнес-направление – развитие парков аттракционов. Об этом 28 августа на пленарной сессии Московской международной недели кино сообщила гендиректор НМГ Светлана Баланова. В частности, как рассказала топ-менеджер, холдинг планирует открыть парк развлечений на территории кинопарка «Москино», где, в том числе, будут использоваться франшизы НМГ.
«Потрясающие локации этого кинопарка уже стали центром притяжения для горожан и жителей столицы, – отметила Баланова. – Проект развития нашего парка аттракционов, который здесь разместится, предполагает несколько этапов развития. И, возможно, первая очередь с колесом обозрения появится уже в следующем году».
Курировать развитие парков аттракционов будет руководитель направления офлайн-развлечений НМГ Михаил Минин. Также к команде Минина присоединились экс-сотрудники парка развлечений «Сказка», в частности, бывший исполнительный директор этого парка Константин Попов, поделились с «Ведомостями» два собеседника, знакомых с деталями развития нового бизнес-направления. Представитель НМГ подтвердил это, но информацию об инвестициях в развитие парков, а также то, планируется ли НМГ масштабировать проект на другие города России, не раскрыл.
НМГ запустила направление офлайн-развлечений в марте 2026 г. Его возглавил основатель билетного оператора Ponominalu Михаил Минин, который перешел в НМГ, покинув должность гендиректора подразделения развлекательных офлайн-мероприятий в медиахолдинге МТС.
Со стороны НМГ возможны инвестиции в инфраструктуру офлайн-развлечений, говорил Минин в марте. При этом одной из ключевых задач в рамках развития нового направления группы он тогда назвал «продюсирование мероприятий и достижение синергии медиаконтента с офлайн-форматами». Первым проектом НМГ в области офлайн-развлечений станет театральный мюзикл «Плакса», который основан на сюжете одноименного сериала киностудии «Руки вверх! Production» Сергея Жукова и телеканала СТС. Его премьера состоится 10 сентября в Московском театре мюзикла. Режиссер мюзикла – Валерий Маркин.
Развитием тематических парков и клубов уже занимается «Союзмультфильм» (СМФ), рассказывала в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров этой киностудии Юлиана Слащева. Два крытых «Союзмультклуба» размером до 2000 кв. м работают в Москве (на ВДНХ) и в Казани, в планах на 2026 г. – открытие еще двух таких точек. Еще один сегмент этого направления – разработка креативных концепций уличных и крытых парков и продажа партнерам лицензий на них. Такие проекты реализованы на горном курорте Манжерок и в Благовещенске, уточнила Слащева. Также СМФ обсуждает открытие зоны в уличном парке и трех-четырех крытых парков площадью от 3500 кв. м на горизонте трех лет, также говорила она. В том числе один из них планировалось расположить в «Сберсити».
Рынок парков развлечений в России в 2025 г. составил 46 млрд руб., следует из оценки консалтинговой компании Strategy Partners. В целом же продажи билетов на развлекательные офлайн-мероприятия в натуральном выражении в 2025 г. выросли на 2% в сравнении с 2024 г. до 439 млн штук, а в денежном – на 28% до 306 млрд руб., следует из исследования консалтинговой компании OKS Labs (входит в рекламную группу Okkam), «Яндекс афиши» (билетный сервис «Яндекса») и Kassir.ru.