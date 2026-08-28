Петр Буслов раскрыл «легендарный» производственный бюджет «Бумера»Криминальная драма стала одним из самых кассовых российских фильмов начала 2000-х
Криминальная драма «Бумер» (2003 г.), которая считается первым российским фильмом, окупившимся за счет внутреннего проката, стоила в производстве $350 000-400 000, рассказал в интервью «Ведомостям» режиссер Петр Буслов.
«Я тогда вообще ничего не понимал про деньги. Начинали снимать, когда в бюджете была сотка ($100 000. – «Ведомости»). Потом, когда пошел материал, пошел «жир», слышал, что увеличили до $200 000. В конечном итоге, вышли на бюджет фильма примерно в $350 000-400 000, – вспоминает Буслов. – Сейчас понимаю, что это было все совсем бюджетно. Но это неважно. Важно, что у меня получился фильм и важно, что мои продюсеры Сергей Члиянц и Сергей Сельянов нашли тогда на него хоть эти деньги. Это была точка входа».
Режиссерский гонорар составил $5000, исполнители главных ролей (Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин и др.) получили по $1500., но «в то время по-другому было нельзя», добавляет Буслов.
«Бумер» – роуд-муви о злоключениях четверки друзей-бандитов на угнанном BMW – был дипломным фильмом Петра Буслова, выпускника мастерской Вадима Абдрашитова во ВГИКе. Картина вышла на экраны 15 августа 2003 г. без всякой рекламы и заработала $1,6 млн. В 2007 г. последовал сиквел «Бумер. Фильм второй», который рассказывал, что стало с героями Владимира Вдовиченкова и Андрея Мерзликина.
Несмотря на коммерческий успех «Бумера», сам режиссер называет его «авторским» кино: «Его почему-то называли блокбастером, но ни первый, ни второй фильм блокбастером не является – ни по бюджету, ни по чему-то другому».
«Бумер» получил приз за лучший дебют на фестивале «Окно в Европу», а сам Буслов был номинирован на «Нику» за режиссуру, уступив награду мастеру – Вадиму Абдрашитову (за «Магнитные бури»). Нескольких наград («Ника» и «Золотой овен») была удостоена музыкальная тема фильма Сергея Шнурова, ставшая популярным рингтоном. В числе других проектов режиссера – кассовый хит «Высоцкий: Спасибо, что живой», два сезона скетчкома «Наша Russia» и сериал «Домашний арест».