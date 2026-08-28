Петр Буслов раскрыл «легендарный» производственный бюджет «Бумера»

«Я тогда вообще ничего не понимал про деньги. Начинали снимать, когда в бюджете была сотка ($100 000. – «Ведомости»). Потом, когда пошел материал, пошел «жир», слышал, что увеличили до $200 000. В конечном итоге, вышли на бюджет фильма примерно в $350 000-400 000, – вспоминает Буслов. – Сейчас понимаю, что это было все совсем бюджетно. Но это неважно. Важно, что у меня получился фильм и важно, что мои продюсеры Сергей Члиянц и Сергей Сельянов нашли тогда на него хоть эти деньги. Это была точка входа».