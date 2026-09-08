Выход сериала «Трудно быть богом» подстегнул продажи повести Стругацких

Тенденцию подтверждают и данные маркетплейсов. Продажи повести «Трудно быть богом» на Wildberries в конце августа – начале сентября выросли в 3 раза в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом начала августа, а в целом произведений братьев Стругацких – на 60%, зафиксировал его представитель. Абсолютные показатели он не привел. На Ozon с 28 августа по 7 сентября продажи повести «Трудно быть богом» в штуках увеличились в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2025 г., отметил представитель этого маркетплейса. Абсолютные цифры он также не предоставил.