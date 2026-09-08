НМГ выходит на рынок цифровых решений для парков развлечений

НМГ выходит на рынок цифровых решений для парков развлеченийХолдинг идет по пути трансформации классического медиабизнеса в экосистему информации и развлечений
Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ; владеет телеканалами СТС, «Рен ТВ», «Домашний», МИЦ «Известия» и др.) закрыл сделку по вхождению в уставный капитал компании-собственника билетно-пропускной системы «Лайм». Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомых с деталями сделки. Представитель НМГ подтвердил факт ее закрытия, но какую именно долю, в каком юрлице и за какую сумму приобрел медиахолдинг – не раскрыл.
«Лайм» – комплексная технологическая платформа, которая более десяти лет автоматизирует работу парков аттракционов, аквапарков, термальных комплексов и других объектов досуга. Система позволяет паркам и другим объектам развлечений «управлять продажами и всем визитом гостя». Платформа объединяет кассовые и онлайн-продажи, бронирование, гибкие тарифы, контроль доступа в разные зоны, депозитные счета, программы лояльности, абонементы, комбо-билеты, прокат и отчетность.
Команда «Лайм» во главе с текущим руководством продолжит операционное управление платформой с ее дальнейшей интеграцией в периметр направления офлайн-развлечений НМГ, уточнил представитель этого холдинга. Покупку «Лайм» также рассматривали другие крупные компании – «Яндекс», «Сбер» и МТС: «Лайм» мог дать доступ к эксклюзивному инвентарю для их билетных витрин, отметил собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями продажи платформы. В свою очередь у НМГ планы на актив «связаны с более глобальной экспансией в рынок парков развлечений», резюмировал он.
Сделка является одним из элементов стратегии НМГ по трансформации классического медиабизнеса в интегрированную экосистему информации и развлечений, пояснил представитель медиахолдинга. Группа запустила направление офлайн-развлечений в марте 2026 г. Его возглавил основатель билетного оператора Ponominalu Михаил Минин, который перешел в НМГ, покинув должность гендиректора подразделения развлекательных офлайн-мероприятий в медиахолдинге МТС.
В конце августа гендиректор НМГ Светлана Баланова объявила о том, что холдинг планирует открыть парк развлечений на территории кинопарка «Москино». Первая очередь с колесом обозрения, по словам Балановой, возможно, появится уже в следующем году. Помимо инвестиций в инфраструктуру офлайн-развлечений, НМГ занимается и продюсированием мероприятий. Первым проектом группы станет театральный мюзикл «Плакса», который основан на сюжете одноименного сериала киностудии «Руки вверх! Production» Сергея Жукова и телеканала СТС. Его премьера состоится 10 сентября в Московском театре мюзикла.
Ключевая задача НМГ на ближайшие несколько лет – занять ведущее место на рынке информации и развлечений, отмечает Баланова. Контент холдинга, по ее словам, «охватывает практически всю аудиторию страны, присутствуя как на телевидении, так и в цифровых каналах». Накопленная экспертиза позволяет группе проактивно осваивать смежные рынки, где ее компетенции гарантируют устойчивые конкурентные преимущества, поясняет Баланова. Сделка с «Лайм» – логичное продолжение этих планов, резюмирует она: «Синергия наших медийных охватов и экспертизы платформы как инструмента взаимодействия с посетителями парков откроет новые перспективы на рынке развлечений».
Рынок парков развлечений остается одним из самых перспективных и динамично развивающихся среди офлайн-форматов, НМГ видит в нем «большой потенциал для дальнейшего роста», продолжает Минин. Особую ценность в сделке с «Лайм» представляет компетенция специалистов платформы, которые «глубоко понимают механику клиентского пути «на земле», сложные ценовые модели и способы максимизации монетизации», поясняет он: «Мы открыты к партнерству с новыми объектами и заинтересованы в развитии качественных развлекательных пространств по всей стране».
Рынок парков развлечений в России в 2025 г. составил 46 млрд руб., следует из оценки консалтинговой компании Strategy Partners. Весь рынок офлайн-развлечений в январе-июне 2026 г. вырос на 19% в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2025 г. и составил 165 млрд руб., а в натуральном – на 6% до 239 млн реализованных билетов, следует из данных исследования OKS Labs by Okkam, «Яндекс афиша», Kassir.ru и Ticketland. С учетом этих данных по итогам 2026 г., как ожидают аналитики, в деньгах он увеличится на 14% к 2025 г. и достигнет 353 млрд руб., а в штуках – лишь на 2% до 477 млн проданных билетов.