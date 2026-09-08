НМГ выходит на рынок цифровых решений для парков развлечений

Рынок парков развлечений в России в 2025 г. составил 46 млрд руб., следует из оценки консалтинговой компании Strategy Partners. Весь рынок офлайн-развлечений в январе-июне 2026 г. вырос на 19% в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2025 г. и составил 165 млрд руб., а в натуральном – на 6% до 239 млн реализованных билетов, следует из данных исследования OKS Labs by Okkam, «Яндекс афиша», Kassir.ru и Ticketland. С учетом этих данных по итогам 2026 г., как ожидают аналитики, в деньгах он увеличится на 14% к 2025 г. и достигнет 353 млрд руб., а в штуках – лишь на 2% до 477 млн проданных билетов.