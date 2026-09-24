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Сельянов о летнем прокате: «Все как-то должны вложиться»

Риск по выпуску релизов должен более равномерно распределяться между игроками индустрии, считает продюсер
Николай Корнацкий
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российской киноиндустрии необходимо «раскачать» новые кинопрокатные даты и, чтобы ускорить процесс, риск должен распределиться между участниками рынка, заявил глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов в четверг, 24 сентября, в рамках панели «Киноканикулы: когда идем в кино» на Форуме объединенных культур в Петербурге.

В новогоднем кинопрокате большим релизам становится тесно, однако продюсеры опасаются вставать на «нераскаченные» даты, потому что рискуют большими деньгами. Логично, что «все как-то должны вложиться», пояснил Сельянов. В качестве гипотетической формулы он предложил изменить структуру распределения дохода с экспериментального проката в «несезон» – снизить долю кинотеатров до 35–40% (сейчас они забирают половину), а комиссионные дистрибутора – до трех процентов.

«Я понимаю, что это нереалистично, но это правильный подход. Я готов встать в рискованную летнюю позицию, но и все [должны быть] готовы встать вместе со мной», – пояснил продюсер, отметив, что новые для российского кино даты «пробиваются» хитами. В качестве примера он привел свой фильм «По щучьему велению», который в 2023 г. раскачал осень – стартовав в октябре, киносказка тогда заработала почти 2,5 млрд руб.

Летний сезон рано или поздно будет освоен, уверен Сельянов: «Можно этот вопрос попытаться ускорить, а можно просто ждать, когда летом, наконец, вдруг появится российский фильм, который соберет 3 млрд руб. Это когда-нибудь может случиться само собой. Может – ближайшим летом. А может – лет через пять».

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В этом году попытку освоить летний прокат предприняла компания Yellow, Black and White (YBW), выпустившая летом сразу два больших релиза – продолжение франшиз «Холоп» и «Последний богатырь». «Наши смелые ожидания от выпуска этих двух картин были несколько выше, но, с другой стороны, могло быть и несколько хуже», – отметил другой участник дискуссии, генпродюсер YBW Денис Жалинский. «Холоп 3» собрал почти 1,2 млрд руб., а «Колобок», чей прокат продолжается, – 1 млрд руб.

«Кроме прямой финансовой господдержки кинопроизводства очень бы не помешала маркетинговая поддержка. Выпуск большой картины – это 150–200 млн руб. [на маркетинг]. Когда ты тратишь такие деньги и понимаешь, что ты можешь собрать 600–700 млн летом, – это многих останавливает», – рассуждает Жалинский. По его словам, поддержка маркетинга – даже не живыми деньгами, а «наружкой», – может существенно помочь летнему прокату. Кроме того, по словам продюсера, было бы справедливо, если бы в летний период сами кинотеатры участвовали в продвижении релизов – сейчас это полностью лежит на плечах продюсеров.

Для самочувствия и развития российской киноиндустрии нужно по крайней мере три-четыре длинных уик-энда в году, «а на самом деле – двух-трехнедельника», когда будут «выходить большие бренды», способные возвращать затраченные деньги, уверен гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст: «Когда Голливуд вернется, мы должны, конкурируя с ними, выглядеть достойно и бить их на своей аудитории, как это полагается».

Индустрия должна коллективными усилиями, «всем колхозом», возвратить привычку кинохождения, утраченную в 1990-е гг., заявил первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский. «Наша задача – увеличить количество людей, которые ходят в кино. Это единственное, что по-настоящему решит вопрос с пиковыми [сезонами кинопроката]». И для расширения практики коллективного похода в кино особую роль играет именно семейный, а не узкосегментированный контент, отметил продюсер.

В свою очередь Сельянов отметил, что в российском кино не хватает жанрового разнообразия и именно фантастика, приключения, мелодрамы, криминальные драмы могли бы более равномерно заполнить «долины между пиками» кинохождения. Сегодня фильмам «несемейных» жанров сложнее получить поддержку Фонда кино, потому что у семейного контента больше коммерческий потенциал – соответственно, и выше оценка в экспертном рейтинге во время процедуры отбора проектов. Чтобы выправить дисбаланс, Сельянов предложил начислять дополнительные баллы за жанровый эксперимент.

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