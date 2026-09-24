Сельянов о летнем прокате: «Все как-то должны вложиться»

«Кроме прямой финансовой господдержки кинопроизводства очень бы не помешала маркетинговая поддержка. Выпуск большой картины – это 150–200 млн руб. [на маркетинг]. Когда ты тратишь такие деньги и понимаешь, что ты можешь собрать 600–700 млн летом, – это многих останавливает», – рассуждает Жалинский. По его словам, поддержка маркетинга – даже не живыми деньгами, а «наружкой», – может существенно помочь летнему прокату. Кроме того, по словам продюсера, было бы справедливо, если бы в летний период сами кинотеатры участвовали в продвижении релизов – сейчас это полностью лежит на плечах продюсеров.