Сельянов о летнем прокате: «Все как-то должны вложиться»Риск по выпуску релизов должен более равномерно распределяться между игроками индустрии, считает продюсер
Российской киноиндустрии необходимо «раскачать» новые кинопрокатные даты и, чтобы ускорить процесс, риск должен распределиться между участниками рынка, заявил глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов в четверг, 24 сентября, в рамках панели «Киноканикулы: когда идем в кино» на Форуме объединенных культур в Петербурге.
В новогоднем кинопрокате большим релизам становится тесно, однако продюсеры опасаются вставать на «нераскаченные» даты, потому что рискуют большими деньгами. Логично, что «все как-то должны вложиться», пояснил Сельянов. В качестве гипотетической формулы он предложил изменить структуру распределения дохода с экспериментального проката в «несезон» – снизить долю кинотеатров до 35–40% (сейчас они забирают половину), а комиссионные дистрибутора – до трех процентов.
«Я понимаю, что это нереалистично, но это правильный подход. Я готов встать в рискованную летнюю позицию, но и все [должны быть] готовы встать вместе со мной», – пояснил продюсер, отметив, что новые для российского кино даты «пробиваются» хитами. В качестве примера он привел свой фильм «По щучьему велению», который в 2023 г. раскачал осень – стартовав в октябре, киносказка тогда заработала почти 2,5 млрд руб.
Летний сезон рано или поздно будет освоен, уверен Сельянов: «Можно этот вопрос попытаться ускорить, а можно просто ждать, когда летом, наконец, вдруг появится российский фильм, который соберет 3 млрд руб. Это когда-нибудь может случиться само собой. Может – ближайшим летом. А может – лет через пять».
В этом году попытку освоить летний прокат предприняла компания Yellow, Black and White (YBW), выпустившая летом сразу два больших релиза – продолжение франшиз «Холоп» и «Последний богатырь». «Наши смелые ожидания от выпуска этих двух картин были несколько выше, но, с другой стороны, могло быть и несколько хуже», – отметил другой участник дискуссии, генпродюсер YBW Денис Жалинский. «Холоп 3» собрал почти 1,2 млрд руб., а «Колобок», чей прокат продолжается, – 1 млрд руб.
«Кроме прямой финансовой господдержки кинопроизводства очень бы не помешала маркетинговая поддержка. Выпуск большой картины – это 150–200 млн руб. [на маркетинг]. Когда ты тратишь такие деньги и понимаешь, что ты можешь собрать 600–700 млн летом, – это многих останавливает», – рассуждает Жалинский. По его словам, поддержка маркетинга – даже не живыми деньгами, а «наружкой», – может существенно помочь летнему прокату. Кроме того, по словам продюсера, было бы справедливо, если бы в летний период сами кинотеатры участвовали в продвижении релизов – сейчас это полностью лежит на плечах продюсеров.
Для самочувствия и развития российской киноиндустрии нужно по крайней мере три-четыре длинных уик-энда в году, «а на самом деле – двух-трехнедельника», когда будут «выходить большие бренды», способные возвращать затраченные деньги, уверен гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст: «Когда Голливуд вернется, мы должны, конкурируя с ними, выглядеть достойно и бить их на своей аудитории, как это полагается».
Индустрия должна коллективными усилиями, «всем колхозом», возвратить привычку кинохождения, утраченную в 1990-е гг., заявил первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский. «Наша задача – увеличить количество людей, которые ходят в кино. Это единственное, что по-настоящему решит вопрос с пиковыми [сезонами кинопроката]». И для расширения практики коллективного похода в кино особую роль играет именно семейный, а не узкосегментированный контент, отметил продюсер.
В свою очередь Сельянов отметил, что в российском кино не хватает жанрового разнообразия и именно фантастика, приключения, мелодрамы, криминальные драмы могли бы более равномерно заполнить «долины между пиками» кинохождения. Сегодня фильмам «несемейных» жанров сложнее получить поддержку Фонда кино, потому что у семейного контента больше коммерческий потенциал – соответственно, и выше оценка в экспертном рейтинге во время процедуры отбора проектов. Чтобы выправить дисбаланс, Сельянов предложил начислять дополнительные баллы за жанровый эксперимент.