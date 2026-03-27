Сергей Шаргунов: «К этой горечи примешивается сладость непрерывных открытий»

Вышедший в марте в «Редакции Елены Шубиной» (импринт издательской группы «Эксмо-АСТ») «Попович» – первый роман Сергея Шаргунова почти за полтора десятилетия. Со времен книги «1993», подгаданной как раз к 20-летней годовщине расстрела Белого дома. Но все эти годы писатель не исчезал из литературы. В 2017 г. он получил «Большую книгу» за биографию Валентина Катаева «Погоня за вечной весной». Год спустя был опубликован сборник малой прозы «Свои», где в числе прочих был и рассказ «Поповичи», из которого позднее и прорастет новый роман. В 2023 г. вышел фильм Александра Велединского «1993» по мотивам одноименной книги. Наконец, Шаргунов – главный редактор журнала «Юность» и ведущий программы «Открытая книга» на канале «Россия-Культура», в которой он берет интервью у коллег-литераторов.