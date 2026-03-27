Сергей Шаргунов: «К этой горечи примешивается сладость непрерывных открытий»

«К этой горечи примешивается сладость непрерывных открытий»Автор романа «1993» о «Поповиче», детстве в семье священника и самокритике
Вышедший в марте в «Редакции Елены Шубиной» (импринт издательской группы «Эксмо-АСТ») «Попович» – первый роман Сергея Шаргунова почти за полтора десятилетия. Со времен книги «1993», подгаданной как раз к 20-летней годовщине расстрела Белого дома. Но все эти годы писатель не исчезал из литературы. В 2017 г. он получил «Большую книгу» за биографию Валентина Катаева «Погоня за вечной весной». Год спустя был опубликован сборник малой прозы «Свои», где в числе прочих был и рассказ «Поповичи», из которого позднее и прорастет новый роман. В 2023 г. вышел фильм Александра Велединского «1993» по мотивам одноименной книги. Наконец, Шаргунов – главный редактор журнала «Юность» и ведущий программы «Открытая книга» на канале «Россия-Культура», в которой он берет интервью у коллег-литераторов.
Шаргунов родился и вырос в семье священника, но сам он подчеркивает: «Попович» – «не автофикшн, не нонфикшн, а фикшн». Действие разворачивается в середине 2010-х. Главный герой романа Лука Артоболевский – 17-летний школьник, который готовится к поступлению на филфак и остро переживает свою непохожесть на сверстников. Бунт против отца – честного, чистого, но жесткого пастыря, «из тех, кто хочет «железной рукой» загнать свое чадо в счастье» – приводит к восстанию и против Бога. 600-страничный роман делится на две части с фактически самостоятельными подсюжетами. Как говорит сам автор, это «два детектива с внезапными поворотами» под одной обложкой.
В интервью «Ведомостям» писатель рассуждает о том, что роднит детей священников – от его Луки до Алеши Поповича и Варлама Шаламова, а также рассказывает, почему отправил своего героя познавать жизнь в Забайкалье и когда выйдет еще одна его новая книга – биография советского мастера рассказа Юрия Казакова.