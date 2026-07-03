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«Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно»: ищите женщину

Марина Брусникина поставила в «Практике» спектакль по современным текстам о любви и одиночестве
Наталья Витвицкая , критик

Художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина для долгожданной премьеры в своем театре выбрала пьесы Ирины Васьковской и объединила их лукавым названием «Чтобы всем нам было хорошо и прекрасно». Уральский драматург, звезда фестивалей «Евразия» и «Любимовка» и ученица Николая Коляды, Васьковская пишет в основном о женщинах. Она аккумулирует их боль, погружается в рефлексии, разбирает на атомы несбывшиеся судьбы и неслучившуюся любовь. Брусникина, чей театр всегда был и остается литературоцентричным, интуитивно чувствует самобытное слово и безоговорочный талант. Их встреча в театре была предопределена так же, как и успех совместного погружения в душевные реалии постсоветской женщины.

Брусникина не впервые ставит Васьковскую – в РАМТе она выпустила спектакль «Кот стыда», а в «Современнике» – «Уроки сердца». Для режиссера, который так внимателен к новому слову в драматургии, жадно ищущему открытий, это говорящее исключение. Очевидно совпадение мировоззрения и мирочувствования двух тонко чувствующих жизнь мастеров. Обе далеки от феминистской повестки и обе не стесняются собственной женской природы. Они напряженно всматриваются в нее и ищут ответы на вопросы, которые волнуют каждую. Их гендерные рефлексии связаны исключительно с духовным поиском и психотерапевтичными способами превратить боль в ресурс.

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