«Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно»: ищите женщину

Художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина для долгожданной премьеры в своем театре выбрала пьесы Ирины Васьковской и объединила их лукавым названием «Чтобы всем нам было хорошо и прекрасно». Уральский драматург, звезда фестивалей «Евразия» и «Любимовка» и ученица Николая Коляды, Васьковская пишет в основном о женщинах. Она аккумулирует их боль, погружается в рефлексии, разбирает на атомы несбывшиеся судьбы и неслучившуюся любовь. Брусникина, чей театр всегда был и остается литературоцентричным, интуитивно чувствует самобытное слово и безоговорочный талант. Их встреча в театре была предопределена так же, как и успех совместного погружения в душевные реалии постсоветской женщины.