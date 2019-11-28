Mail.ru Group вышла на рынок indoor-рекламы

«Яндекс» работает на рынке indoor-рекламы с прошлого года. Как отметил представитель компании, в сети «Яндекса» более 3,5 тыс. рекламных поверхностей в гипермаркетах «Верный», аптеках АСНА, магазинах «Вымпелкома», а также салонах красоты в Москве и регионах. По мнению гендиректора Addreality Сергея Галеева, конкурентам Mail.ru Group в сегменте indoor-рекламы помимо «Яндекса» будут, в частности, Getintent, Hybrid, Weborama, Buzzoola.