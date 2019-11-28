Mail.ru Group вышла на рынок indoor-рекламы
Mail.ru Group запускает размещение рекламы внутри помещений — indoor-рекламы — в партнерских точках продаж, первый ее партнер — X5 Retail Group, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на эти компании.
Финансовые параметры соглашения они не раскрывают. Mail.ru Group уже провела пилотный проект в 30 магазинах «Перекресток», сообщила интернет-компания: в них был установлен «терминал лояльности» с экраном, который показывал рекламный ролик. Кампания продлилась 42 дня и охватила 350 000 посетителей.
Mail.ru Group отметила, что рассчитывает договориться о масштабировании проекта в других магазинах сети, а в дальнейшем начать работать и с другими партнерами и участниками indoor-рекламы. Планы масштабирования проекта подтвердил руководитель R’n’В-направления в департаменте продаж продуктов больших данных X5 Retail Group Максим Сивоконь.
«Яндекс» работает на рынке indoor-рекламы с прошлого года. Как отметил представитель компании, в сети «Яндекса» более 3,5 тыс. рекламных поверхностей в гипермаркетах «Верный», аптеках АСНА, магазинах «Вымпелкома», а также салонах красоты в Москве и регионах. По мнению гендиректора Addreality Сергея Галеева, конкурентам Mail.ru Group в сегменте indoor-рекламы помимо «Яндекса» будут, в частности, Getintent, Hybrid, Weborama, Buzzoola.