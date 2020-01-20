Верховный суд отклонил иск о блокировке статей о наркопотребителях

В свою очередь ведомства, издавшие спорный приказ, утверждали, что он направлен на реализацию законодательства и не противоречит никаким нормам. При этом эксперт Института прав человека Арсений Левинсон говорил «Ведомостям», что правоприменитель действительно вышел за рамки закона. Отсутствие дискусии, по его мнению, чревато дегуманизацией наркопотребителей. По его мнению, запрет «не поможет решить проблему, а лишь загонит ее вглубь», отмечал эксперт.