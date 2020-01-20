Верховный суд отклонил иск о блокировке статей о наркопотребителях
Верховный суд отклонил иск интернет-издания «Батенька, да вы трансформер» к МВД, Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, в котором истец требовал признать незаконным cовместный приказ ведомств, позволяющий блокировать в интернете материалы о наркопотребителях, передает ТАСС.
Поводом для обжалования приказа стала блокировка статьи «Героин – собственность модели», в которой описана история наркозависимой девушки. В МВД сочли, что «статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики». Согласно приказу, запрету подлежит любая информация, направленная на формирование положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков.
Издание «Батенька, да вы трансформер» подало иск 25 октября. В нем говорилось, что закон «Об информации» запрещает только сообщать о способах разработки, изготовления, выращивания, использования и приобретения наркотиков. По мнению истца, приказ ввел новые ограничения, не предусмотренные законом. Кроме того, истец указывал, что запрет сформулирован двусмысленно — его могут применить к расследованиям и документальным исследовательским материалам.
В свою очередь ведомства, издавшие спорный приказ, утверждали, что он направлен на реализацию законодательства и не противоречит никаким нормам. При этом эксперт Института прав человека Арсений Левинсон говорил «Ведомостям», что правоприменитель действительно вышел за рамки закона. Отсутствие дискусии, по его мнению, чревато дегуманизацией наркопотребителей. По его мнению, запрет «не поможет решить проблему, а лишь загонит ее вглубь», отмечал эксперт.