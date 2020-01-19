Образ наркомана в СМИ и интернете не может быть положительным
Дестигматизация потребителей наркотиков, создание «нестрашного» и даже привлекательного образа наркомана недопустимы и не могут быть оправданы «никаким художественным и творческим замыслом автора». Об этом говорится в отзывах заинтересованных ведомств на иск основателя сайта «Батенька, да вы трансформер» Антона Яроша, который добивается признания недействующим п. 2.1.6 совместного приказа Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора. Согласно приказу запрету подлежит любая информация, направленная на формирование положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков. Заявитель утверждает, что приказ вводит ограничения, не предусмотренные законом, который запрещает только прямую пропаганду наркотиков.
К рассмотрению иска Верховный суд должен приступить в понедельник. «Ведомости» ознакомились с отзывами Роскомнадзора, Роспотребнадзора и ФНС.
Поводом для обжалования приказа стала блокировка статьи «Героин – собственность модели», в которой описана история наркозависимой девушки. На самом деле вопрос стоит гораздо шире, ведь активная деятельность надзирающих ведомств ограничивает дискуссию по общественно важным темам, утверждает издание в своем Telegram-канале: «В августе 2019 г. мы были вынуждены выполнить целый ряд новых требований Роскомнадзора. Теперь от самиздата потребовали отредактировать серию текстов, посвященных исследованию темы самоубийств. Эксперты Роскомнадзора не оценили сатирическую публикацию, в которой мы попытались написать идеальный (с точки зрения этого ведомства) текст о добровольном расставании с жизнью. Через неделю Роскомнадзор потребовал от нас отредактировать заметку «Суицид: занимательная математика» с анализом статистики по самоубийствам в России и мире. А затем эксперты обнаружили призывы к самоубийству в обзоре предсмертных записок разных эпох».
По мнению ведомств, издавших спорный приказ, он не противоречит законодательству, а направлен на его реализацию. Оспоренные критерии исходят прежде всего из требований антинаркотического закона и разработаны в полном соответствии с поручением правительства, говорит представитель МВД в Верховном суде Гайк Марьян. Разумеется, критерии не могут повторять текст закона – это перечень признаков, которые позволяют определять, какая информация должна подпадать под запрет. «Мы считаем, что если статья формирует положительный образ наркомана и положительное отношение к употреблению наркотиков, то это может вызвать желание у кого-то их попробовать, что можно трактовать как склонение к употреблению», – объясняет он.
«Наши оппоненты отрицают доводы иска, но, по сути, не опровергают их, – считает юрист Международной «Агоры» Кирилл Коротеев, представляющий заявителя в Верховном суде. – Мы продолжаем утверждать, что спорная норма используется в том числе для запрета дискуссии». Он обращает внимание на то, что под запрет подпадают не только провокативные тексты, но и вполне нейтральные исследования, анализирующие репрессивную практику борьбы с потреблением наркотиков.