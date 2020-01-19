Образ наркомана в СМИ и интернете не может быть положительным

По мнению ведомств, издавших спорный приказ, он не противоречит законодательству, а направлен на его реализацию. Оспоренные критерии исходят прежде всего из требований антинаркотического закона и разработаны в полном соответствии с поручением правительства, говорит представитель МВД в Верховном суде Гайк Марьян. Разумеется, критерии не могут повторять текст закона – это перечень признаков, которые позволяют определять, какая информация должна подпадать под запрет. «Мы считаем, что если статья формирует положительный образ наркомана и положительное отношение к употреблению наркотиков, то это может вызвать желание у кого-то их попробовать, что можно трактовать как склонение к употреблению», – объясняет он.