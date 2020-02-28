Мессенджер Viber впервые начнет продавать рекламу в России

По данным Deloitte, Viber – второй по популярности мессенджер в России, он установлен у 61% жителей страны, когда как What’s App – у 83%. Это подтверждается и данными Brand Analytics, согласно которым Viber несколько лет был самым популярным мессенджером в России, но в 2019 г. уступил эту позицию What’s App. По данным Mediascope за декабрь 2019 г., месячная аудитория Viber составляла 37 млн человек, у WhatsApp — 69 млн, у Telegram — 23 млн. Рекламная выручка приносит чуть менее 20% доходов Viber в мире.