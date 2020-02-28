Мессенджер Viber впервые начнет продавать рекламу в России
Мессенджер Viber впервые начнет продавать рекламу в России. Его селлером станет компания IMHO. Она уже сотрудничает с «Яндексом», Rambler Group, YouTube и другими интернет-площадками. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей обеих компаний.
IMHO, дочерняя компания НСК (совладельцы — «Газпром-медиа», бизнесмены Таймураз Боллоев, Сергей Руднов и председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев) будет продавать рекламные возможности мессенджера Viber (принадлежит японской Rakuten) в России. Стороны договорились о партнерстве по продаже и эксклюзивных продажах рекламного формата Post Call Video (видеореклама после звонка). Рекламодатели смогут размещаться в списке чатов и в брендированные наборы стикеров для мессенджера.
Мессенджер Viber был создан в Израиле, в 2014 г. компания была куплена японской корпорацией Rakuten. Компания в последние годы не раскрывает финансовые показатели мессенджера и число активных пользователей. Cервис очень популярен в отдельных регионах мира » в Азии и Восточной Европе.
По данным Deloitte, Viber – второй по популярности мессенджер в России, он установлен у 61% жителей страны, когда как What’s App – у 83%. Это подтверждается и данными Brand Analytics, согласно которым Viber несколько лет был самым популярным мессенджером в России, но в 2019 г. уступил эту позицию What’s App. По данным Mediascope за декабрь 2019 г., месячная аудитория Viber составляла 37 млн человек, у WhatsApp — 69 млн, у Telegram — 23 млн. Рекламная выручка приносит чуть менее 20% доходов Viber в мире.