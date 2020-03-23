В Великобритании покажут сериал «Путин: история русского шпиона»

Владимир Путин начал работать в КГБ сразу после окончания учебы на юрфаке Ленинградского государственного университета (ЛГУ) в 1975 году. В 1985–1990 гг. он работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, отвечавшего за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР–ГДР в Дрездене. В 1991 г. Путин в звании подполковника уволился из КГБ СССР. В 2017 г. Путин рассказал, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой.