В Великобритании покажут сериал «Путин: история русского шпиона»
Британский телеканал Channel 4 покажет 23 марта первую часть своего трехсерийного документального фильма про президента России Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story).
Документальный фильм покажет «человека за злодейским мифом», пишет The Guardian. В нем будут интервью с Мариной Литвиненко, вдовой бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, погибшего в Лондоне от отравления полонием-210 в 2006 г., а также с дочерью Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой. Первая серия расскажет о пути Владимира Путина от агента КГБ до политического деятеля.
О съемках сериала «Путин: история русского шпиона» стало известно еще в августе 2019 г. Режиссером стал Ник Грин, снимавший фильмы о Древнем Риме и Ричарде Львиное Сердце для BBC и Discovery, а также документальный сериал об Иисусе Христе для CNN и о советском подводнике Василии Архипове. В анонсе сериала о российском президенте создатели обещают показать, как «знания Путина в области шпионажа» и личный опыт повлияли на его политику, Россию и современный мир.
Владимир Путин начал работать в КГБ сразу после окончания учебы на юрфаке Ленинградского государственного университета (ЛГУ) в 1975 году. В 1985–1990 гг. он работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, отвечавшего за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР–ГДР в Дрездене. В 1991 г. Путин в звании подполковника уволился из КГБ СССР. В 2017 г. Путин рассказал, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой.