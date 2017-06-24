Путин назвал избранными сотрудников нелегальной разведки

Президент России Владимир Путин сообщил, что его работа в органах СССР была связана с нелегальной разведкой. «Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди», — сказал Путин в программе «Вести в субботу».

«Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого преувеличения», — сказал президент.

С таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки, подчеркнул Путин. «Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова», — заключил президент. В эти дни отмечается юбилей нелегальной разведки.