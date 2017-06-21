Путин рассказал, как решил стать разведчиком

Президент России Владимир Путин рассказал, как принял решение работать в разведке. «Я учился в специализированной химической школе при Технологическом институте, но увлекся другим – захотел работать в спецслужбах. Я поехал в приемную КГБ. Ведь у меня семья простая, связей не было», – сказал он на встрече с классными руководителями выпускников (цитата по «Интерфакс»).

Путин добавил, что ему посоветовали поступить «в вуз, любой, но лучше на юрфак»: «С этого момента я перестал заниматься химией, физикой, просто перестал». Педагоги с пониманием отнеслись к его выбору и стали помогать ему готовиться к поступлению на юридический факультет. «И я поступил, хотя конкурс был 40 человек на место», – отметил президент.

Президент также признался, что одной из его дочерей было непросто выбрать профессиональный путь, она «то одним занималась, то другим». «Хорошо, что у нее все возможности есть», - подчеркнул Путин. Президент добавил, что такие возможности есть не у всех, поэтому им еще сложнее с тем, чтобы найти свою стезю.