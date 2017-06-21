Путин: трудовое воспитание нужно вернуть в школу, но полы мыть дети не должны

Российский президент Владимир Путин считает, что в школах необходимо вернуть трудовое воспитание, однако это должен быть творческий труд.

«Я с вами согласен, - сказал он на встрече с педагогами, - но это не должно быть эксплуатацией». Труд плодотворно влияет на любого человека, сказал президент, добавив, что есть теория о том, что именно труд сделал из обезьяны человека.

«Но полы мыть должны люди, которые за это деньги получают. Детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду», - пояснил свою позицию президент. Никакой эксплуатации детей при этом быть не должно.

Путин также отметил, что в юности сам в стройотряде получил рабочую специальность плотника четвертого разряда.