На карантине москвичи проводят у телевизора на 30% больше времени

Существенный прирост аудитории аналитики Mediascope зафиксировали практически во всех возрастных группах. В предыдущие две недели марта телепросмотр увеличивался в основном среди молодых жителей Москвы до 24 лет. Но сильнее всего он увеличился среди москвичей от 18 до 24 лет – на 69%.