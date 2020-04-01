На карантине москвичи проводят у телевизора на 30% больше времени
За 30–31 марта среднее время просмотра телепередач среди жителей Москвы старше четырех лет выросло на 29% по сравнению с рабочими днями первой и второй недели месяца, следует из данных исследовательской компании Mediascope.
Существенный прирост аудитории аналитики Mediascope зафиксировали практически во всех возрастных группах. В предыдущие две недели марта телепросмотр увеличивался в основном среди молодых жителей Москвы до 24 лет. Но сильнее всего он увеличился среди москвичей от 18 до 24 лет – на 69%.
Москвичи стали чаще смотреть телевизор в дневные часы, которые обычно тратят на работу или учебу. Дневная аудитория 30 и 31 марта выросла на 60–70% по сравнению с буднями первой и второй рабочей недели марта.
Телеаудитория продолжит расти не только в Москве, но и в остальных российских регионах, где вслед за столицей вводят повышенные меры самоизоляции и все больше людей остается дома, прогнозирует исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.