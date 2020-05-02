РФПИ и «Первый канал» покажут концерт в поддержку врачей

30 апреля марафон-концерт в поддержку медиков провели сервис «Яндекс.Музыка» и телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «Созидание» и «Правмир». В прямом эфире выступили «Мумий тролль», Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич и многие другие. Собранные во время концерта деньги передали на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, борющихся с эпидемией, и поездки врачей на вызовы в 15 регионах страны.