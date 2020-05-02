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РФПИ и «Первый канал» покажут концерт в поддержку врачей

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Первый канал» и Vision Media Center проведут большой концерт в поддержку медиков, борющихся с эпидемией коронавируса, рассказали в пресс-службе РФПИ.

Концерт-акцию «Нашим врачам. Мы говорим вам: «Спасибо!» покажут 3 мая в 22.00 на «Первом канале». В нем примут участие российские музыканты и деятели культуры. Среди них, например, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Евгений Миронов и Петр Дранга, Uma2rman, Emin, Полина Гагарина, Александр Маршал, Валерия, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Сергей Безруков и другие.

Участники в домашней обстановке поддержат врачей песнями и словами, аплодируя всему медицинскому персоналу, который сегодня круглосуточно спасает жизни в борьбе с пандемией коронавируса, говорится в сообщении РФПИ.

Ранее по теме: «Яндекс.Музыка» и «Дождь» проведут музыкальный марафон в поддержку врачей

30 апреля марафон-концерт в поддержку медиков провели сервис «Яндекс.Музыка» и телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «Созидание» и «Правмир». В прямом эфире выступили «Мумий тролль», Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич и многие другие. Собранные во время концерта деньги передали на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, борющихся с эпидемией, и поездки врачей на вызовы в 15 регионах страны.

19 апреля прошел международный музыкальный марафон One World: Together At Home, организованный благотворительной организацией Global Citizen и Всемирной организацией здравоохранения. Собранные во время концерта $128 млн пошли на помощь врачам, борющимся с COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных