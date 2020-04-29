«Яндекс» и «Дождь» проведут музыкальный марафон в поддержку врачей
Сервис «Яндекс.Музыка» и телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «Созидание» и «Правмир» проведут марафон-концерт в поддержку медиков. Он пройдет 30 апреля и будет продолжаться с 12.00 до 20.00 по московскому времени.
Собранные во время концерта средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, борющихся с коронавирусом в России, и поездки врачей на вызовы в 15 регионах страны.
Посмотреть концерт можно будет в эфире «Дождя» и в «Яндекс.Эфире». В прямом эфире выступят «Мумий тролль», Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Ёлка, Iowa, Вячеслав Бутусов, «Браво», «Чайф», «Несчастный случай», «Ночные снайперы» и другие музыканты. Гостями марафона станут Светлана Лобода, Владимир Познер, Анна Меликян, Ингеборга Дапкунайте и другие.
19 апреля прошел международный музыкальный марафон One World: Together At Home, организованный благотворительной организацией Global Citizen и Всемирной организацией здравоохранения. Собранные во время концерта $128 млн пошли на помощь врачам, борющимся с COVID-19.
В России к 29 апреля было выявлено более 99 000 больных коронавирусом, 972 пациента скончались. Во всем мире число инфицированных превысило отметку в 3 млн, умерли более 217 000 человек.