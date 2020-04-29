«Яндекс» и «Дождь» проведут музыкальный марафон в поддержку врачей

Сервис «Яндекс.Музыка» и телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «Созидание» и «Правмир» проведут марафон-концерт в поддержку медиков. Он пройдет 30 апреля и будет продолжаться с 12.00 до 20.00 по московскому времени.