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«Яндекс» и «Дождь» проведут музыкальный марафон в поддержку врачей

Ведомости

Сервис «Яндекс.Музыка» и телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «Созидание» и «Правмир» проведут марафон-концерт в поддержку медиков. Он пройдет 30 апреля и будет продолжаться с 12.00 до 20.00 по московскому времени.

Собранные во время концерта средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, борющихся с коронавирусом в России, и поездки врачей на вызовы в 15 регионах страны.

Посмотреть концерт можно будет в эфире «Дождя» и в «Яндекс.Эфире». В прямом эфире выступят «Мумий тролль», Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Ёлка, Iowa, Вячеслав Бутусов, «Браво», «Чайф», «Несчастный случай», «Ночные снайперы» и другие музыканты. Гостями марафона станут Светлана Лобода, Владимир Познер, Анна Меликян, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Ранее по теме: Почему Россия вышла в коронавирусные лидеры

19 апреля прошел международный музыкальный марафон One World: Together At Home, организованный благотворительной организацией Global Citizen и Всемирной организацией здравоохранения. Собранные во время концерта $128 млн пошли на помощь врачам, борющимся с COVID-19.

В России к 29 апреля было выявлено более 99 000 больных коронавирусом, 972 пациента скончались. Во всем мире число инфицированных превысило отметку в 3 млн, умерли более 217 000 человек.

Ранее по теме: В России за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных