Гендиректором Госфильмофонда назначена Елена Филатова
Елена Филатова возглавила Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации (Госфильмофонд), сообщило Министерство культуры. На этом посту Филатова сменила Николая Малакова, контракт с которым был расторгнут 30 апреля 2020 г. Это уже четвертая смена гендиректора фонда за последние два года, Малаков проработал в этой должности чуть больше года.
Госфильмофонд отвечает за хранение копий фильмов, сериалов, сценариев и других материалов по истории кино. Производители картин обязаны передавать в Госфильмофонд копию своего проекта перед выпуском его в кинотеатрах или в телеэфире.
Филатова прежде работала на телеканалах «Звезда», «Московия», отвечала за прямые трансляции нескольких проектов для «Первого канала» и ВГТРК, занималась созданием документальных фильмов. С 2018 г. по настоящее время работала гендиректором «Пайк медиа лаб», специализирующегося на телевизионном производстве и создании медиасервисов.