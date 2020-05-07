Гендиректором Госфильмофонда назначена Елена Филатова

Елена Филатова возглавила Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации (Госфильмофонд), сообщило Министерство культуры. На этом посту Филатова сменила Николая Малакова, контракт с которым был расторгнут 30 апреля 2020 г. Это уже четвертая смена гендиректора фонда за последние два года, Малаков проработал в этой должности чуть больше года.