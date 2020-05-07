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Гендиректором Госфильмофонда назначена Елена Филатова

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Елена Филатова возглавила Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации (Госфильмофонд), сообщило Министерство культуры. На этом посту Филатова сменила Николая Малакова, контракт с которым был расторгнут 30 апреля 2020 г. Это уже четвертая смена гендиректора фонда за последние два года, Малаков проработал в этой должности чуть больше года.

Госфильмофонд отвечает за хранение копий фильмов, сериалов, сценариев и других материалов по истории кино. Производители картин обязаны передавать в Госфильмофонд копию своего проекта перед выпуском его в кинотеатрах или в телеэфире.

Филатова прежде работала на телеканалах «Звезда», «Московия», отвечала за прямые трансляции нескольких проектов для «Первого канала» и ВГТРК, занималась созданием документальных фильмов. С 2018 г. по настоящее время работала гендиректором «Пайк медиа лаб», специализирующегося на телевизионном производстве и создании медиасервисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных